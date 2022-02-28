ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດຄວນພິຈາລະນາເດີນທາງອອກຈາກປະເທດຣັດເຊຍທັນທີນຳຖ້ຽວບິນພານິດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍອ້າງເຖິງການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນໂດຍສານ ແລະປະເທດຕ່າງໆໄດ້ປິດເຂດນ່ານຟ້າຂອງຕົນ ບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍບິນຜ່ານຫຼັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຄຳເຕືອນດ້ານຄວາມປອດໄພລົງວັນທີ 27 ກຸມພາຢູ່ໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງສະຖານ ທູດສະຫະລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູກ່າວວ່າ “ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດຄວນພິຈາລະນາ ເດີນທາງອອກຈາກຣັດເຊຍທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກໂດຍສາຍການບິນໂດຍສານຍັງເປີດຢູ່.”
ຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງສະຫະລັດມີ “ແຜນການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງກາງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.”
ການຮຸກຮານເຂົ້າໄປຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຈຳນວນນຶ່ງຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໂດຍທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດແລະຢູໂຣບໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນ ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເອີ້ນການໂຈມຕີນິ້ວ່າ “ປະຕິບັດງານພິເສດ” ທີ່ທ່ານແນໃສ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ ຂອງຣັດເຊຍທາງທິດໃຕ້ນັ້ນ ເປັນເຂດປອດເຂດປອດທະຫານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການເດີນທາງສຳລັບປະເທດຣັດເຊຍນັ້ນ ຢູ່ໃນ “ລະດັບ 4: ຄືບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປທີ່ນັ້ນ.” ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາຜ່ານມາ ສະຖານທູດສະຫະລັດທີ່ມົສກູ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ວາງແຜນກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍໂດຍອ້າງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ນະຄອນມົສກູ ແລະຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຣັດເຊຍ ຕິດກັບປະເທດຢູເຄຣນ.
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