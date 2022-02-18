ອິສຣາແອລ ຈະຢຸດເຊົາ ໂຄງການບັດຜ່ານສີຂຽວ ໂຄວິດ-19

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານນັຟຕາລີ ເບັນແນັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ວ່າ ບັດຜ່ານສີຂຽວດີຈີໂຕລແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນໂຄງການພິສູດໃນການສັກຢາວັກຊີນ ຈະຖືກຢຸດເຊົາ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ສືບຕໍ່ຫລຸດລົງ
ທ່ານເບັນແນັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຍຸຕິໂຄງການນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າສາທາລະນະສຸກ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຄື້ນຟອງ ຂອງສາຍພນໂອໄມ-ຄຣອນໃນອິສຣາແອລ “ໄດ້ຖືກທັບມ້າງ” ແລະວ່າ ການຫຼຸດລົງຕື່ມອີກຂອງຂໍ້ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈະມີຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້.
ໂຄງການບັດຜ່ານສີຂຽວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງເຕັມອັດຕາແລ້ວ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆຫລືພວກທີ່ໄດ້ຫາຍດີຈາກໂຄວິດ-19. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຫລຸດລົງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຊຶ່ງຍັງມີການບັງຄັບແຕ່ພຽງຢູ່ທີ່ໄນຄລັບ ແລະຫ້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄົນຫລາຍ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອິສຣາແແອລກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີການຕິດແປດໃໝ່ ຂອງໂຄວິດ-19 ຍັງສູງຢູ່ ແຕ່ກໍມີການຫລຸດລົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ສຳລັບກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ ນັບແຕ່ຄື້ນຟອງຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ພຸ່ງຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຫລຸດຜ່ອນການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ທີ່ເຄັ່ງຄັດ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ໂດຍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະຫລຸດການກັກໃຫ້ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດນັ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຕ້ອງຕິວ່າ ນະໂຍບາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ຫຼັກວິທະຍາສາດ ແລະເປັນຢ້ານກົວຄົນຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
Israeli Prime Minister Naftali Bennett said Thursday the nation’s Green Pass digital proof-of-vaccination program is being discontinued as the numbers of new COVID-19 cases continue to decline.
Bennett announced the end of the program after a meeting with health officials. He said Israel’s omicron wave “has been broken” and that additional reductions in coronavirus restrictions would be coming soon.
The Green Pass program allowed entry to public venues to fully vaccinated people or those who had recovered from COVID-19. The program had been scaled back earlier this month to only be required for nightclubs and large halls.
Israel’s Health Ministry said while new COVID-19 infections remain high, there has been a steady decline in serious cases since the peak of the country’s omicron wave earlier in February.
Japan announced Thursday it will ease its tough COVID-19 border controls by increasing the number of people allowed to enter each day and reducing quarantine requirements following criticism that its current policy is unscientific and xenophobic.
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