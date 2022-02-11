ຣັດເຊຍເລີ້ມການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ເປັນເວລາ 10 ມື້ທີ່ເບລາຣຸສໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະໄດ້ນຳເອົາກຳປັ່ນລົບຂອງຕົນ 6 ລຳ ເຂົ້າຈອດທີ່ເມືອງທ່າຍຸດທະສາດໃນທະເລດຳ ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນການກະທຳຂອງມົສກູນັ້ນວ່າ ເປັນການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຕື່ມ.
ການຊ້ອມລົບຂອງຣັດເຊຍທີ່ເບລາຣຸສ ທີ່ມີທະຫານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆພັນຄົນພ້ອມທັງລະບົບອາວຸດຍຸດທະພັນທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ທີຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດແພນເຊີ (Pantsir) ແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ Su-35 ຊຶ່ງໃນບາງຈຸດນັ້ນ ແມ່ນຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນໄປທາງເໜືອ ພຽງແຕ່ 210 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບ 6 ລຳໄດ້ໄປເຖິງເມືອງທ່າເຊວາສໂຕໂປລ ໃນແຫຼມໄຄຣເມຍ ຊຶ່ງຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມເອົາຈາກຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນດິນແດນຂອງຕົນໃນປີ 2014. ກຳປັ່ນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເດີນທາງ 13 ພັນກິໂລແມັດຈາກທະເລບາລຕິກໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າເປັນການຊ້ອມລົບທາງທະເລນັ້ນ. ກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອອກແບບ ເພື່ອນຳເອົາທະຫານ ຍານພາຫະນະ ແລະອຸບປະກອນຕ່າງໆ ສຳລັບການຍົກພົນຂຶ້ນບົກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ແລະມິງຄ໌ ກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍຈະຖອນອອກໄປຈາກເບລາຣຸສ ຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການບຸກຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນສາທາລະນະລັດຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ພ້ອມກັບກຳລັງທະຫານ 100,000 ຄົນ ທີ່ມົສກູໄດ້ມີການເສີມກຳລັງ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມການຊ້ອມລົບຂອງຕົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວໂຈມຕີການຊ້ອມລົບທາງທະເລຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ເປັນກິດຈະກຳໃນທາງລົບເພື່ອທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຕໍ່ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.” ກີຢິບໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າໄປ ໃນບໍລິເວນນ່ານນ້ຳທີ່ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຍິງລູກສອນໄຟແລະປືນໃຫຍ່ໃນການຊ້ອມລົບຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດາຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂອເລັກຊີ ເຣັສນີກັອບ (Oleksii Reznikov) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອີກອັນນຶ່ງຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນໃນເຂດນ່ານນ້ຳທາງທະເລແລະສິດທິອະທິປະໄຕຂອງຕົນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທາງທະເລ. ໂດຍການຂັດຂວາງຕໍ່ເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອນັ້ນ ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງ ທາງທະເລເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະອະນະຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າໄປຈອດຢູ່ໃນທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນທະເລອາຊັອບ (Azov.)
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