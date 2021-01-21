ປ. ໄບເດັນ ສັ່ງໃຫ້ສະຫະລັດ ກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງດິນຟ້າອາກາດປາຣີ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ

ຮວມຢູ່ໃນດຳລັດຕ່າງໆ 17 ສະບັບ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ເຊັນໃນຊົ່ວໂມງທຳອິດ ຂອງການເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ 2 ສະບັບໃນນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທີ່ຊຸດໂຊມລົງກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນດ້ານການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຂອງໂລກ ແລະຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໂຈະການຖອນໂຕຂອງສະຫະລັດ ອອກຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປາຣີ ປີ 2015.
ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣສ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຕ້ອນຮັບການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ເພື່ອເອົາຊະນະເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະການຟື້ນໂຕຄືນທີ່ດີຂຶ້ນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.”
ໃນກາງເດືອນເມສາປີກາຍ ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ພວມແຜ່ລະບາດອອກໄປທົ່ວໂລກຢູ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ຕັດການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເບິ່ງຊົງຄື “ມັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຈີນ” ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຖອນສະຫະລັດອອກຈາກອົງການດັ່ງກ່າວຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການຖອນໂຕທີ່ວ່ານີ້ມີກຳນົດຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແຕ່ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈະພາໃຫ້ມີການຍົກເລີກຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ປະຊຸມກັນ ທາງອອນລາຍນ໌ ໃນອາທິດນີ້ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນປະກາດວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຍັງກ່າວວ່າ ຕົນຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການໂຄແວັກ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງແລະແຈກຢາຍຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແບບເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 96 ລ້ານກໍລະນີໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ອີງຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕິດຕາມແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເລື້ອງນີ້. ປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ແລະນຶ່ງສ່ວນຫ້າ ຂອງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.