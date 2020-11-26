ລັດຖະສະພາ ສຫລ ບໍ່ມີເວລາ ພໍທີ່ຈະແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19

ຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼາຍລ້ານຄົນແມ່ນຫວ່າງງານ ໃນຊ່ວງລະດູວັນພັກນີ້ ຍ້ອນການສັ່ງປິດສະຖານທີ່ທຸລະກິດແຫ່ງຕ່າງໆເພາະໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ອີກຫຼາຍລ້ານຄົນກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການກວດຫາໄວຣັສແລະການຮັກສາປິ່ນປົວນັ້ນ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວງລະດູວັນພັກເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນທ່າມກາງ ຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສກຳລັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເມືອງທີ່ຢູ່ໃນພາວະທີ່ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ມາຍາວນານຫຼາຍເດືອນ ຢູ່ລັດຖະສະພາ Capitol Hill ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານການເງິນຂອງໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມຈຳນວນຄົນຫວ່າງງານ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ມີອີກຫຼາຍກວ່າ 770,000 ຄົນ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານໃໝ່ຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້. ໃນຂະນະທີ່ໂຕເລກນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໃກ້ຄຽງກັບຈຳນວນທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ ໃນປີນີ້ ເມື່ອຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ ມັນກໍເປັນຂີດໝາຍຂອງຈຳນວນການຫວ່າງງານ ທີ່ສູງຂຶ້ນໃນອາທິດທີສອງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຫວ່າງງານ ການຂາດແຄນອາຫານ ແລະການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາປິ່ນປົວ. ແຕ່ວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ໃນອາທິດນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະ ພາ ແມ່ນພາກັນກັບຄືນໄປເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະທະນາຄານອາ ຫານຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງ ການສູງເປັນປະວັດການ.
ປະທານ ແລະຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານອາຫານທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານຣາດາ ມູເທຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກ່ອນໂຣກລະບາດ ພວກເຮົາມີ 400,000 ຄົນ. ດຽວນີ້ແມ່ນເກືອບຮອດ 600,000 ຄົນທີ່ຂາດອາຫານ. ສະນັ້ນ ແລ້ວ ພາຍໃນ 8 ເດືອນ ຈຳນວນນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ 60 ເປີເຊັນ.”
ທ່ານມູເທຍ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນພວກຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກ ແລະພວກຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດໄປໄດ້ດ້ວຍເງິນເດືອນໃນແຕ່ລະເດືອນໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະພວກເຂົາກໍມີວຽກຫຼາຍແຫ່ງ ພາຍໃນຄົວເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ດຽວນີ້ ເມື່ອນຶ່ງຫຼືສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ບໍ່ມີວຽກເຮັດອີກຕໍ່ໄປ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ຫວ່າງງານໃນທຸກດ້ານ ພວກເຂົາກໍຕ້ອງຫັນໄປຫາເຄືອຂ່າຍການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານອາຫານສຸກເສີນ ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ.”
ໃນເດືອນກັນຍາ 2020 ການສຶກສາຂອງສູນກາງຄົ້ນຄວ້າພິວ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ນຶ່ງໃນຫົກຄົນໃດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ໄດ້ນຳໃຊ້ທະນາຄານອາຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງໂຣລະບາດ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນອີກວ່າ 25 ເປີເຊັນຂອງພວກຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ຫຼືບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄົວເຮືອນດຽວກັນ ໄດ້ສູນເສຍວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ໄດ້ຖືກພັກການຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນການປິດໂຮງການທີ່ເກີດຈາກໂຣກລະບາດນັ້ນ.