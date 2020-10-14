ຊາອຸດີ ເສຍໄຊ ໃນການຍາດບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ

ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ປະເທດອື່ນໆທີ່ມີປະຫວັດການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍຮວມທັງຈີນແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 47 ປະເທດ.
ທ່ານຮິລແລລ ນິວເອີ (Hillel Neuer) ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ຂອງອົງການສິ້ງຊອມການປະຕິບັດງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UN Watch ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ກ່າວກ່ອນການລົງຄະ ແນນສຽງວ່າ “ມື້ນີ້ ເປັນມື້ທີ່ມືດມົນທີ່ສຸດສຳລັບສິດທິມະນຸດ.”
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເລືອກເອົາປະເທດໂບລີເວຍ, ອັງກິດ, ຈີນ, ຄິວບາ, ຝຣັ່ງ, ກາບົງ, ກົດດີວົວ, ມາລາວີ, ເມັກຊິໂກ, ເນປາລ, ປາກິສຖານ, ຣັດເຊຍ, ເຊເນການ, ຢູເຄຣນ ແລະ ອຸສເບັກກິສຖານ ດ້ວຍການປ່ອນບັດແບບປິດລັບ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຮັບໜ້າທີ່ ເປັນເວລາ 3 ປີເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ຜົນການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນເປັນໄປ ຕາມທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍບັນດາປະເທດທີ່ສະໝັກ ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳສະເໜີໂດຍກຸ່ມປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ອໃຫ້ມີຈຳນວນປະເທດຄົບຕາມຈຳນວນບ່ອນນັ່ງທີ່ໄດ້ມີຢູ່. ກຸ່ມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກໍໄດ້ແກ່ຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຊຶ່ງຊາອຸດີອາຣາເບຍໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ຈີນ, ປາກິສຖານ, ເນປາລ ແລະ ອຸສເບັກກິສຖານ ສຳລັບສີ່ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
ປະເທດຕ່າງໆທີ່ຖືກເລືອກເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ຄາດວ່າ “ຈະຍຶດໝັ້ນ ໃນມາດຕະຖານທີ່ສູງສຸດ ໃນການສົ່ງເສີມແລະປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສິດທິມະ ນຸດ” ທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ຫຼາຍໆປະເທດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດທີ່ມີປະຫວັດການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ບໍ່ດີ ຫຼືໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ.
ທ່ານຫຼຸຍ ຊາບອນໂນ (Louis Charbonneau) ຜູ້ອຳນວຍການ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດມາໂດຍຕະຫຼອດບໍ່ຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບບຳເໜັດລາງວັນດ້ວຍບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃສ່ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ “ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັບບໍ່ຖ້ວນ” ຂອງຈີນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍ “ລະບົບສິດທິມະນຸດຂອງສາກົນທີ່ພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງຂໍເປັນສ່ວນນຶ່ງນັ້ນ.”
ຈີນໄດ້ຄຸມຂັງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຊາວມຸສລິມວີິເກີ້ ຫຼາຍເຖິງນຶ່ງລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນ “ສູນສຳມະນະຕ່າງໆ” ໃນແຂວງຊິນຈຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ປາບປາມ ສິດເສລີພາບ ຂອງປະຊົນຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະທິເບດນຳດ້ວຍ.