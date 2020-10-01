ກຳລັງຂອງອາເມເນຍ ແລະ ອາເຈີບາຍຈານ ຍັງສືບຕໍ່ ປະທະກັນ ມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ

ກຳລັງຂອງອາເມເນຍ ແລະອາເຈີບາຍຈານ ໄດ້ປະທະກັນເປັນມື້ທີ 4 ລຽນຕິດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ໃນເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ແລະຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະກາຍເປັນສົງຄາມໃຫຍ່.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເຈີບາຍຈານໄດ້ກ່າວຫາກຳລັງອາເມເນຍວ່າ ຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີເມືອງຕາຕາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບອາເມເນຍ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງອາເຈີບາຍຈານຍິງຖະຫຼົ່ມໃສ່ພາກເໜືອຂອງເຂດທີ່ປະກາດແຍກໂຕເອງບ່ອນທີ່ກອງທັບຂອງເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ.
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວຫຼາຍສິບຄົນ ແລະອີກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ນັບແຕ່ການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນມື້ວັນອາທິດຜ່ານມາ ລະຫວ່າງຊາວອາເມເນຍທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະກຳລັງຂອງອາເຈີບາຍຈານ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປໃສ່ຂ້າງນອກ ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ໂດຍຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກາຍເປັນສົງຄາມເຕັມອັດຕາ.
ບັນຫາຮຸນແຮງນີ້ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນມື້ວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ອາເມເນຍກ່າວອ້າງວ່າ ເຮືອບິນລົບ F-16 ຂອງເທີກີ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນລົບ SU-25 ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າ ຂອງອາເມເນຍຕົກ ເຮັດໃຫ້ນັກບິນເສຍຊີວິດ. ທັງເທີກີແລະອາເມເນຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່່່າວອ້າງນີ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານຣັດເຊຍໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ປະ ທານາທິບໍດີອາເຈີບາຍຈານ ທ່ານອີລາມ ອາລີເຢັຍ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເມເນຍ ທ່ານນິິໂກລ ປາຊິນຢານ ຕ່າງກໍໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະເປີດການເຈະລຈາ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນຈາກຣັດເຊຍແລະສະຫະລັດ ຂໍໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການເປັນປໍລະປັກກັນໃນທັນທີ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂທນີ ກິວເຕເຣັສ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທັງທ່ານອາລີເຢັບ ແລະທ່ານປາຊິນຢານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດຍິງໃນທັນທີ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະກັບຄືນໄປສູ່ການເຈລະຈາທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີການວາງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ.”
ສະຫະລັດໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການສູ້ລົບກັນ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງມໍແກນ ອໍເຕກັສ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ “ຂໍປະນາມຢ່າງແຮງສຸດຕໍ່ການເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງ.” ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະ ທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມມິງສ໌ ຈາກອົງການ OSCE “ເພື່ອກັບຄືນໄປສູ່ການເຈລະຈາທີ່ເປັນລ້ຳເປັນສັນ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”