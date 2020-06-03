ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບ ສຫລ ໃນເລື້ອງທ້າວຟລອຍດ໌

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບສະຫະລັດເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍຕ້ອງຕິການຮັບມືຂອງສະຫະລັດກັບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການແບ່ງແຍກຜິວພັນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ປຽບທຽບຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃສ່ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຮົງກົງແລະເອີ້ນການຈຳແນກກີດກັນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຢູ່ໃນສະຫະລັດວ່າ “ເປັນບັນຫາສັງຄົມທີ່ມີມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.”
ຢູ່ຮົງກົງ ບ່ອນທີ່ຈີນພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະລົບລ້າງອິດສະຫຼະພາບທາງດ້ານການເມືອງແລະເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ໂດຍຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະນາມນັ້ນ ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ ຫົວໜ້າຜູ້ປົກຄອງຮົງກົງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການປະທ້ວງຂອງອາເມຣິກັນແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງ “ກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.”
ທ່ານນາງແລມ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອງເບິ່ງຜ່ານແວ່ນສີ.”
ເປັນທີ່ປາກົດວ່າທ່ານນາງແລມ ອ້າງອີງເຖິງການຕ້ອງຕິຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບການຮັບມືແບບຮຸນແຮງໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຮົງກົງ ຕໍ່ການປະທ້ວງທາງດ້ານການເມືອງໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້.
ຈີນໄດ້ທຳການຄວບຄຸມປະຊາຊົນຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສັນຕິເພື່ອປະທ້ວງລັດຖະບານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການກວດກາຂອງລັດຖະບານໄດ້ກວດລ້າງອິນເຕີແນັດໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອງກີດຂວາງຫຼື Great Fire-wall ກັ້ນຈາກໂລກພາຍນອກ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ທາງການບໍ່ຕ້ອງການ ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆແມ່ນຖືກລັດຖະບານຕິດຕາມສິ້ງຊອມ ແລະບໍ່ມີລະບົບສານຍຸຕິທຳທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີອິດສະຫຼະພາບໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ອີງຕາມອົງການ Freedom House ໂດຍ
ໃຊ້ສັງຄົມວິທະຍາເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງລະດັບອິດສະຫຼະພາບຂອງປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ.
ປັກກິ່ງໄດ້ວາດພາບມາດົນນານແລ້ວວ່າ ການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນເປັນບັນຫາຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທັງໆທີ່ຕົນຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ຈຳແນກກີດກັນຕໍ່ພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງຕົນ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຊາວອາຟຣິກາຫຼາຍໆຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ເມືອງກວາງໂຈໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ພາກັນຮ້ອງທຸກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະຖືກກັກໂຕເພື່ອກວດໂຣກເປັນເວລາ 14 ມື້ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເດີນທາງມາແຕ່ບ່ອນໃດ. ບາງຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ບ່ອນເຊົາ ຫຼັ່ງຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນໄດ້ໄລ່ເຂົາເຈົ້າໜີ ແລະໂຮງແຮມກໍບໍ່ຍອມຮັບເອົາ.