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ສະ​ມາ​ຊິກ ສະ​ພາ​ສູງ ສ​ຫລ ຈະ​ສາ​ບານ​ໂຕ ເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປ. ທ​ຣຳ

Trump Impeachment Heads to Trial in US Senate
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Trump Impeachment Heads to Trial in US Senate

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ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້​ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ຮວມ​ທັງ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຈະ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ.

ຫົ​ວ​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຈອນ ໂຣ​ເບີດ​ສ໌ ຈະ​ສາ​ບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຜູ້​ກຳ​ກັບ​ນຳ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວແລະ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ກໍຈະ​ກຳ​ກັບ​ນຳ​ການ​ສາ​ບານ​ໂຕ​ຂອງ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ 100 ທ່ານ.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ບາດກ້າວ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ກໍ​ຈະ​ແມ່ນ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຊາບ ແລະ “ໝາຍຮຽກ​ໂຕ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ຕໍ່​ບົດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ແລະ​ສົ່ງ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທາງດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ມາ.”

ວຽກ​ງານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານທີ່​ຈະ​ມານີ້.

​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ນາງແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບົດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ໃນພິ​ທີ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການຊັກ​ຊ້າ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ເດືອນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ໃນ​ສະ​ພາຕ່ຳ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງຕົກ​ລົງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ພະຍານ​ໃໝ່ ໄປ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ.

ທ່ານ​ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ​ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ໂຕ​ພະ​ຍານ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ພາຍ​ຫຼັງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ.

ນອກນັ້ນ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຍັງ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ຈັດ​ການ ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ 7 ທ່ານ ​ຢ່າງ​ເປັນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ. ບຸກ​ຄົນ​ທັງ 7 ແມ່ນ​ຮວ​ມ​ທັງ ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​, ທ່ານແອ​ແດັມ ຊິ​ຟ ປະທານ​ຄ​ະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ, ທ່ານ​ແຈ​ຣີ ແນດ​ເລີ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການປົກ​ຄອງ ທ່ານ​ຊູ ລອບ​ເກ​ຣັນ, ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄໍ​ກັ​ສ​ພັກ​ເດໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຮາ​ກິມ ເຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ​ສ໌, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາວອ​ລ ແດັມ​ມິ​ງ​ສ໌, ສະ​ມາຊິກ​ສະ​ພາ​ເຈ​ເສິນ ຄ​ຣາວ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຊິ​ລ​ເວຍ ກາ​ເຊຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ລາຍ​ຊື່​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຈັດ​ການຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມຖ​ະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກໍ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່​າ ການ​ຟ້ອງຮ້ອງນີ້ “​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານທີ່​ບໍ່​ດີ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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