ການດຳເນີນຄະດີ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ດ້ວຍການດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຮວມທັງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ນຳສະເໜີບົດຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ຊຶ່ງຈະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຄະນະຕຸລາການ.
ຫົວໜ້າສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ໂຣເບີດສ໌ ຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບບົດບາດເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການດຳເນີນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະກຳກັບນຳການສາບານໂຕຂອງພວກສະມາຊິກສະພາສູງ 100 ທ່ານ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວວ່າ ບາດກ້າວຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກໍຈະແມ່ນແຈ້ງໃຫ້ທຳນຽບຂາວຊາບ ແລະ “ໝາຍຮຽກໂຕປະທານາທິບໍດີໃຫ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ບົດຟ້ອງຮ້ອງແລະສົ່ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານມາ.”
ວຽກງານທີ່ສຳຄັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການດຳເນີນຄະດີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານທີ່ຈະມານີ້.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີໄດ້ລົງນາມໃນບົດຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ໃນພິທີຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າມາເປັນເວລານຶ່ງເດືອນໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງສະພາສູງຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກພະຍານໃໝ່ ໄປໃຫ້ການໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ.
ທ່ານແມັກຄອນແນລໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮຽກໂຕພະຍານ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນຕາມພາຍຫຼັງໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ.
ນອກນັ້ນ ສະພາຕ່ຳ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ຈັດການ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ 7 ທ່ານ ຢ່າງເປັນ ຊຶ່ງຈະມີໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ໃນການໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຂັດຂວາງລັດຖະສະພາ. ບຸກຄົນທັງ 7 ແມ່ນຮວມທັງ ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບ, ທ່ານແອແດັມ ຊິຟ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການ, ທ່ານແຈຣີ ແນດເລີ ປະທານຄະນະກຳມະການປົກຄອງ ທ່ານຊູ ລອບເກຣັນ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄໍກັສພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຮາກິມ ເຈັຟຟຣີສ໌, ສະມາຊິກສະພາວອລ ແດັມມິງສ໌, ສະມາຊິກສະພາເຈເສິນ ຄຣາວ ແລະສະມາຊິກສະພາຊິລເວຍ ກາເຊຍ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ຄະນະຜູ້ຈັດການຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນເຊົ້ານັ້ນ ທ່ານທຣຳກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ “ແມ່ນວຽກງານທີ່ບໍ່ດີອີກອັນນຶ່ງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງ.”