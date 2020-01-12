ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຊາວໄຕ້ຫວັນໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາ ທ່ານນາງ ຊາຍ ອິງ-ເຫວນ (Tsai Ing-wen) ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປອີກ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຳນາດໃນການ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຈີນຊຶ່ງເປັນຄູ່ປໍລະປັກທາງທະຫານ ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເປັນເວລານຶ່ງປີ.
ແຕ່ວ່າ ແນວທາງຕໍ່ຈີນຂອງນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍອາຍຸ 63 ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຈາກສະຫະລັດທ່ານນີ້ ໃນ 4 ປີ ຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກ ແນວທາງຢູ່ໃນ 4 ປີທຳອິດຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ. ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງໂດຍໄດີຮັບຄະແນນສຽງ 57 ເປີເຊັນແລ້ວ, ທ່ານນາງຊາຍ ກໍໄດ້ສະເໜີວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ຈະໂອ້ລົມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໂກດແຄ້ນໃນປັກກິ່ງ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນໃນນາມທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ.
“ໃນນາມທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບການພົວພັນກັບຈີນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຄິດເຫັນທີ່ມີຄົນນິຍົມຫລາຍ ແລະ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການທີ່ຍັງບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະປັບປຸງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຂ້າມຊ່ອງແຄບ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ຊາຍ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ນອກສຳນັກງານໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າ 8 ລ້ານສຽງ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳທັງຫລາຍໃນປັກກິ່ງ ຈົ່ງໃຫ້ການເຄົາລົບ ຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະເປັນເອກະສັນກັນເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະການປະຕິບັດແບບສະເໝີພາບ.” "ຫລັງຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດຈັດໃຫ້ມີກົນໄກແຫ່ງສື່ສານກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະມີຄວາມນິ້ມນວນທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມປະສົງໃນການຢູ່ດີມີສຸກຂອງປະຊາຊົນ."
ການເຮັດໃຫ້ມີການພົບປະໂອ້ລົມກັນຄືນອີກ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດຟົດເດືອດຈາກ ບາດແຜທາງທະຫານທີ່ບົ່ມຢູ່ນັ້ນ ຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້າຍແຮງລົງໄດ້. ຈີນຮັກສາ ຖານະຂອງຕົນເປັນປະເທດທີ່ມີກຳລັງທະຫານແຂງແກ່ນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ ແລະບໍ່ໄດ້ລົດລະທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງໃນທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ເພື່ອຈະຢຶດເອົາ ໄຕ້ຫັວນ.