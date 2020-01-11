ນັກການທູດຂອງເທີກີ ແລະກຣີສ ເລີ້ມພົບປະກັນຕາມປົກກະຕິ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ິ້ມທະວີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມພາກຕາເວັນອອກ ຂອງທະເລມີດີແຕເຣນຽນ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງໃນການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຕໍ່ອັນທີ່ອາດຈະເປັນ ແຫຼ່ງສຳຮອງແກັສທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນ.
ການພົບປະກັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ ລະຫວ່າງນັກການທູດເທີກີ ແລະກຣີສ ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບແຜນການ “ລິເລີ້ມທາງດ້ານການທູດ” ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້.
ເອເທັນແລະອັງກາຣາ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທາງປະຫວັດສາດ ມີການຂັດແຍ້ງເລື້ອງດິນແດນມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວກ່ຽວກັບທະເລ Aegen ແລະເກາະໄຊປຣັສທີ່ມີການແບ່ງແຍກກັນນັ້ນ.
ການເປັນປໍລະປັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ບ່ອນທີ່ການສຳຫຼວດ ໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງໄຮໂດຣຄາບອນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫລັງຈາກອິສຣາແອລໄດ້ຄົ້ນພົບບໍ່ແກັສທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ເລເວຍທານ.
ກຣີສໄດ້ສວຍໃຊ້ຄວາມໂດດດ່ຽວໃນພູມີພາກຂອງເທີກີ ໂດຍການສ້າງພັນທະມິດກັບອິສຣາແອລ ແລະອີຈິບ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການພັດທະນາແລະແຈກຈ່າຍແກັສທຳມະຊາດ. ທຸກໆປະເທດແມ່ນມີຄວາມສຳພັນຊຸດໂຊມ ຫຼືບໍ່ມີເລີຍກັບເທີກີ.
ເທີກີໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດ ເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍ ດ້ວຍການຫັນໄປຫາລີເບຍ. ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ໄດ້ລົງນາມໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ເທີກີເຂົ້າຄວບຄຸມເຂດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ຂອງທະເລມີດີແຕເຣນຽນ ກັບລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ທີ່ມີສູນກາງຕັ້ງຢູ່ຕຣີໂປລີ. ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟາເຢັດ ຊາຣຣາຈ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ອັງກາຣາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມທະເລດັ່ງກ່າວ. ແຜນການສ້າງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນໄດ້ມີການປະກາດໃນເດືອນນີ້ໂດຍກຣີສ ພ້ອມກັບ ລັດຖະບານກຣີສໄຊປຣັສແລະອິສຣາແອລ.