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ນ.ຍ.​ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ຈະ​ເດີນທາງ​ ໄປ​ມົ​ສ​ກູ ທ່າ​ມ​ກາງຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ກຳ​ລັງເພີ້ມທະ​ວີ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Angela Merkel ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ອ່ານ​ເອ​ກະ​ສານ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ໄປ​ເຖິງ​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ ຢູ່ສຳ​ນັກ​ງານ​ນາ​ຍົກ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ເບ​ລິນ ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ວັນ​ທີ 8 ມັງ​ກອນ, 2020

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີອັງ​ໂກ​ລາ ເມີ​ໂຄລ (Angela Merkel) ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ມົ​ສ​ກູ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ອື່ນນີ້ ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ. ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເບິ່ງ​ຄືວ່າ​ ຈະ​ເພັ່ງເລັງ​ໃສ່​ວິ​ກິດ​ການອີ​ຣ່ານໂດຍ​ທີ່​ທັງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລົງ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ສັງ​ຫານນາຍ​ພົນກາ​ສ​ເຊັມ ໂຊ​ເລ​ມາ​ນີ ຂອງອີ​ຣ່ານ ແລະ​ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາ​ກາດ​ເພື່ອ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຄືນ​ຂອງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ຕໍ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ຂອງປະ​ເທດຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ.

ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ກໍ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ການ​ພົບ​ປະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຊັ່​ນ​ກັນ ຄຽງ​ຄູ່​ໄປ​ກັບເລື້ອງ​ທໍ່​ອາຍ​ແກັ​ສ ນອດ​ ສະ​ທ​ຣີມ (Nord Stream) 2 ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ທີ່ຈະເນັ່ງ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄປ​ຫາ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່າມ​ກາງ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຕ້ອນ ​ທ່ານ​ນາງ​ເມີ​ໂຄ​ລ (Merkel) ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ດົນ ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ ​ຫລັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ກັບ​ຄືນ​ຈາກ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້. ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເດີນ​ທາງໄປ​ຍັງນະ​ຄອນດາມັ​ສ​ກັ​ສຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ທ່ານບໍ່​ຄ່ອຍໄດ້​ໄປທີ່ນັ້ນ​ເລື້ອຍ​ປານ​ໃດ ຊຶ່ງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມໃນຄັ້ງ​ນີ້​ ເປັນ​ພຽງ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ເທົ່າ​ນັ້ນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຣັດ​ເຊຍໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ແຊກແຊງປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນ​ປີ 2015 ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບາ​ຊາ ອາ​ລ-ອາ​ຊາດ (Bashar al-Assad) ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ກຸ່ມ​ຜູ້ຕາງ​ໜ້າຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ ແກ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາ​ຊາດ.

ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ນັບ​ມື້ ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ຣັດ​ເຊຍ ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ​ເພີກ​ອອກ​ໄປ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຫດ​ການແອນດ​ຣີວ ຟອກ​ຊອ​ລ (Andrew Foxall) ຈາກສະ​ມາ​ຄົມເຮັນ​ຣີ ແຈັກ​ສັນ (Henry Jackson) ທີ່​ເປັນກຸ່ມ​ວິ​ເຄາະ​ເຫດ​ການ.
ທ່ານ ຟອກ​ຊອ​ລ (Foxall) ກ່າວ​ວ່າ "ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້ສະ​ເໜີໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປູ​ຕິນ ໃຫ້​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ ຜູ້​ທຳ​ລາຍ​ສັນ​ຕິ​ພາບ." ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ແລະ​ເມື່ອ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ ແມ່ນສອດ​ຄ່ອງ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແກ່ນ​ ກັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີເມີ​ໂຄລ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ JCPOA (ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ປີ 2015); ທັງ​ສອງ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຫາ​ລື ແລະ​ຍົກ​ເຫດ​ຍົກ​ຜົນ​ມາ​ໃສ່​ກັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ກັນ​ຫລາຍກວ່າ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ ແລະ​ປະ​ຊັນກັນ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ລະ​ຫວ່າງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ກັບ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ."

ຢູ​ໂຣບ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ກໍ​າ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ JCPOA ໃຫ້​ຍັງ​ໃຊ້​ການ​ໄດ້. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ປີ 2018 ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າຂໍ້​ຕົກ​ລົງນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ​ໄປ​ຢ່າງ ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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