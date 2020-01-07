ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ-ອິນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ "ມີຄວາມຕ້ອງການ" ໃຫ້ມີວິທີການທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ “ຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດ” ເພື່ອປັບປຸງສາຍສຳພັນກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ນັ້ນ ທ່ານ ມູນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ ກັບທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະດຳເນີນການຕໍ່ເພື່ອຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການສື່ສານກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານມູນກ່າວວ່າ "ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທຸກຢ່າງເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນກະທັ້ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສະພາບທົດຖອຍຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເກົາຫລີເອງ, ພວກເຮົາກັບກາຍມາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮົນຢ່າງໃຫຍ່ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງປະເທດເກົາຫລີ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປ ພ້ອມໆກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ມີການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານມູນ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ສາມາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີໄວຂຶ້ນກວ່ານີ້ໄດ້ ຖ້າຫາກຍີ່ປຸ່ນຖອນຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງຕົນ.
ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເພີ້ມຂໍ້ຈຳກັດຂຶ້ນ ຕໍ່ການສົ່ງວັດຖຸເທັກໂນໂລຈີສູງ ໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບແຕ່ປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍໃຫ້ ແກ່ການບີບບັງຄັບ ໃນສະໄໝສົງຄາມ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
South's President Moon Jae-in said on Tuesday, there is a "desperate need" for practical ways to improve ties with North Korea.
During his annual New Year's spech, Moon called for new talks with Kim Jong Un, and vowed to keep up work to facilitate U.S.-North Korea communication.
"(The) South Korean government will make all the efforts it can make to prompt talks between the US and North Korea. However, we are at the moment in which we are even concerned about the inter-Korean relations retreating, we have become even more desperate to seek realistic ways to advance inter-Korean cooperation along with making efforts for the success of US-North Korea talks."
Moon also said that the relationship between Japan and South Korea could develop faster if Japan withdraws its export curbs.
Japan has tightened restrictions on the export of the high-tech materials to South Korea since last year in connection with a dispute over compensation for forced wartime