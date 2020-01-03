ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ມີທາງເລືອກຫລຸດລົງຕື່ມອີກຄົນນຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຄຫະສະຖານ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ທ່ານຈູລຽນ ຄາສໂຕຣ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020.
ທ່ານຄາສໂຕຣ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສະໝັກເຊື້ອສາຍລາຕີໂນພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນໃນການຢັ່ງຫາງສຽງແຕ່ພຽງ 1 ເປີເຊັນ ແລະບໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການໂຕ້ວາທີເມື່ອໄວໆມານີ້. ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ເປັນລ້ຳເປັນສັນຢ່າງສຳຄັນໆ ແຕ່ທ່ານຄາສໂຕຣກໍບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍອົກເສຍໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ໃນການກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນຮ່ວມກັນ. ພວກເຮົາໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆຫຼາຍໆຢ່າງໃນການແຂ່ງຂັນນີ້ ໄດ້ລຸກຂຶ້ນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພວກຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດ ແລະໄດ້ເປັນປາກເປັນສຽງໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ຖືກຫຼົງລືມ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄາສໂຕຣບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນພຽງພໍໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄະແນນສຽງນຳໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີ ແມ່ນບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະສາມເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີ 2019.
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜຸນ 34 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາໃນຂະນະທີ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານນາງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ ໄດ້ຮັບ 24 ລ້ານ 6 ແສນໂດລາ ໃນການບໍລິຈາກ ແລະຕິດຕາມດ້ວຍທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດ 22 ລ້ານ 7 ແສນໂດລາ.
ຈຳນວນເງິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງໜ້ອຍຢູ່ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດ 46 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ ເຖິງແມ່ນໄດ້ ມີການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ແລະການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມຕ່ຳກໍຕາມ.
ທ່ານແບຣດ ພາສເກລ ຜູ້ຈັດການໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ກ່າວວ່າ “ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະສື່ມວນຊົນແມ່ນພາກັນເວົ້າເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງ... ການຫຼິ້ນໝາກລຸກສົງຄາມ ແລະການປຸກລະດົມຂັ້ນຮາກຫຍ້າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກຂອງທ່ານເປັນກຳລັງແຮງທີ່ບໍ່ສາມາດຕ້ານຢັນໄດ້.”
ທ່ານແຊນເດີກ່າວວ່າ ຜູ້ບໍລິຈາກເງິນເກືອບທັງໝົດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແມ່ນຕ່ຳກວ່າ ການຈຳກັດຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍທຳນາຍວ່າ ທ່ານຈະຊອກຫາເງິນມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາຈາກຜູ້ບໍລິຈາກສ່ວນບຸກຄົນ 500 ລ້ານຄົນ ໂດຍສົ່ງເງິນຜູ້ລະເລັກລະນ້ອຍມາໃຫ້ທ່ານ.