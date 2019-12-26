ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂອງຟີລິບປິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ລົມພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມເຂດພາກກາງຂອງປະເທດໃນວັນບຸນຄຣິສມັສນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ.
ໄຕ້ຝຸ່ນພັງພອນໄດ້ນຳເອົາລົມທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເຖິງ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ ແລະພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນຂະນະທີ່ລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ ພັດຜ່ານປະເທດຟີລິບປິນ.
ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປອາໄສຢູ່ທີ່ສູນຫຼົບໄພຊົ່ວຄາວຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ສູນຫັດກາຍະບໍລິຫານ ແລະໂຮງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.
ມີຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມທ່າເຮືອແລະສະໜາມບິນ ຕ່າງໆ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກການບໍລິການຂອງເຮືອຂ້າມຟາກ ໄດ້ອັດລົງ ແລະຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຍົກເລີກຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ.
ໄຕ້ຝຸ່ນແລະລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມປະເທດຟີລິບປິນເປັນປະຈຳ ແຕ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວລະດູຂອງລົມພາຍຸຄ່ອຍໆໝົດລົງໃນເດືອນພະຈິກ. ລົມພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດທີ່ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມຟີລິບປິນ ແມ່ນໄຕ້ຝຸ່ນຮາຍຢານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2013.
ລົມພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດທີ່ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມປະເທດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 81 ຄົນ ໃນເຂດພູຜາທາງກ້ຳເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງມະນີລາເມື່ອເດືອນກັນຍາປີກາຍ. ລົມພາຍຸຫົວນີ້ມີຊື່ວ່າ ມັງຄຸດ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄວາມຄົງທົນໃນການກໍ່ສ້າງບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນເຂດທີ່ລົມພາຍຸມັກພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມ.