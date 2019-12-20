ຕຳຫຼວດໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ແລະຫົວເມືອງອື່ນໆ ເປັນມື້ທີສາມລຽນຕິດ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແລະຕັດການບໍລິການທາງອິນເຕີ ແນັດ ເພື່ອພະຍາຍາມຫາທາງຍຸຕິການປະທ້ວງ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 8 ຄົນແລະຖືກຈັບຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ.
ການປະທ້ວງແມ່ນແນໃສ່ກົດໝາຍໃຫ້ສັນຊາດສະບັບໃໝ່ ທີ່ພວກປະທ້ວງກ່າວວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕຂອງອິນເດຍທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນດ້ານສາສະໜາ ເພື່ອເຫັນພ້ອມກັບ ການນັບຖືສາສະໜາຮິນດູຂອງປະເທດນັ້ນ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງພວມມີການວາງແຜນວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ມີການຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຊຶ່ງຈະສະໜອງເສັ້ນທາງໃນການຂໍສັນຊາດ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມຸສລິມ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຊຸມຊົນ ໄປສູ່ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງມະຫາຊົນຊາວອິນເດຍ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນມອງເຫັນວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີການຕໍ່ຕ້ານຊາວມຸສລິມຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ຮວມທັງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມຈາກສາສະໜາຮິນດູໃນພັກບາຣາຕີຢາຈານາຕາ ຫຼື BJP ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ເອງນັ້ນ ຢ້ານວ່າ ມັນຈະເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນປະເທດອິນເດຍບ່ອນທີ່ການໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ 1 ພັນ 300 ລ້ານຄົນແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ພໍແຮງແລ້ວ.
ທ່ານໄມໂກ ກູແກລແມນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການເອເຊຍ ຢູ່ສູນກາງວິລສັນ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສະມາຊິກບາງຄົນຢູ່ໃນຖັນແຖວຂອງ ພັກ BJP ເອງຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພັກຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ ກໍມີຄວາມຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້.”
ທ່ານກູແກລແມນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຮັບມືກັບການປະທ້ວງ ນອກເໜືອໄປຈາກກ່າວຫາພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານວ່າ ເປັນຜູ້ຍຸຍົງພວກເຂົາແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນ “ມີທ່າທາງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.”
ກົດໝາຍໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນໂຮມຊຸມນຸມກັນຫຼາຍກວ່າ 4 ຄົນ ໄດ້ມີການປະກາດໃຊ້ໃນມື້ທີ 3 ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງນະຄອນຫຼວງນິວເດລີຕະຫຼອດທັງຫຼາຍໆຫົວເມືອງໃນລັດອັສສຳ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ແລະລັດອຸດຕາປຣະເທດ ບ່ອນທີ່ຄົນຍູ້ລໍ້ລົດແກ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງທີ່ເມືອງລັກນາວ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ມາຮອດເວລານີ້ ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດແມ່ນມີ 8 ຄົນແລ້ວ ຮວມທັງ 5 ຄົນຢູ່ໃນລັດອັສສຳ ແລະ 2 ຄົນທີ່ລັດຄານາຕາກ້າ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.