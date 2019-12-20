ການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກກັນຢູ່ຕາມ ເສັ້ນແບ່ງຂອງພັກ ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການແຕກແຍກກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຢູ່ໃນປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີທ່ານນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງເປັນຕົ້ນມາ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງສາທາລະນະຊົນລະດັບຊາດ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການແບ່ງໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນຢູ່ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ, ຊຶ່ງໄດ້ປ່ຽນໄປໜ້ອຍນຶ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວເລີ້ມຂຶ້ນ. ອີງຕາມການສຳຫລວດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຂອງອົງການຂ່າວ NBC/Wall Street Journal ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 48 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫລວດ ແມ່ນເຫັນດີນຳການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ມີຄົນບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການເຮັດແນວ ນັ້ນໃນອັດຕາສ່ວນເທົ່າກັນ. ຕົວເລກເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄືກັນກັບການໃຫ້ຄະແນນເຫັນດີນຳທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງເລັກໜ້ອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງມາ.
ສຳລັບພວກທີ່ຕຳໜິ ແລະສະໜັບສະໜຸນທ່ານປະທານາທິບໍດີຫລາຍທີ່ສຸດ ຈຳນວນນຶ່ງແລ້ວ, ການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປັນໂອກາດດີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນອອກມາຢ່າງເປີດເຜີຍຢູ່ນອກຕຶກລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດຳເນີນໄປຢູ່.
"ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນການຂີ້ຕົວະ, ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນການຫລອກລວງ, ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນທຳລາຍປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ, ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອີ່ຫລີ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມາກ ແຄມຟ໌ (Mark Kampf), ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳຄົນນຶ່ງ ຈາກລັດເນວາດາ ທີ່ກ່າວປະນາມສິ່ງທີ່ທ່ານຖືວ່າເປັນ ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຍ້ອນເຫດຜົນທາງການເມືອງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານນາງພາກີ ວີແລນດ໌ (Paki Wieland) ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດປະທານາທິບໍດີທຣຳລົງຈາກຕຳແໜ່ງກັບເວົ້າວ່າ: “ປະທານາທິບໍດີຄົນນີ້ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍຫລາຍຢ່າງຂະໜາດເລີຍ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເພິ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງເພິ່ນ. ແລະບອກເພິ່ນ ແລະບອກໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີໃຜຢູ່ເໜືອກົດໝາຍໄດ້." ນາງຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາອີກວ່າ ການເຫັນແກ່ແຕ່ພັກຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳລັງບ່ອນທຳລາຍລະບົບການປົກຄອງແບບມີປະຊາທິປະໄຕຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງວີແລນດ໌ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້ອຍໄດ້ມາທີ່ນີ້ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນິກສັນ. ສະມາຊິກພັກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຫັນແກ່ແຕ່ພັກຂອງຕົນເອງເທົ່າກັນກັບພັກຣີພັບ ບລິກັນທຸກມື້ນີ້."