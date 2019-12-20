ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ 7 ຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັນໃນການໂຕ້ວາທີໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ໂດຍມີການໂຈມຕີຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຫາກໍຖືກຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຄໍຣັບຊັນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
ຜູ້ທ້າທາຍທັງໝົດ ຊຶ່ງຕ່າງກໍຢາກເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ການສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນກັບທ່ານທຣຳໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຄັ້ງຕໍ່ໄປນັ້ນ ກ່າວວ່າ ພວກຕົນສະໜັບສະໜຸນການລົງຄະແນນສຽງໃນການຟ້ອງຮ້ອງສອງຂໍ້ຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານທຣຳວ່າໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງຜິດ ເພື່ອໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງແກ່ທ່ານເອງ ແລະຂັດຂວາງການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ.
ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າມາໂດຍຕະຫຼອດ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ພັກສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູ ກຽດສັກສີຂອງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.” ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານໄບເດັນກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດລະຫວ່າງພັກຣີພັບບລີກັນແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີນັ້ນກ່າວວ່າ ທ່ານຂໍປະຕິເສດ “ທີ່ຈະຮັບເອົາຄຳເວົ້າທີ່ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄືນດີກັນໄດ້ອີກແລ້ວ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງເບີນີ ແຊນເດີຣ໌ ຈາກລັດເວີມັນທ໌ ທີ່ພັນລະນາຕົນເອງວ່າ ເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດສັງຄົມນິຍົມຊຶ່ງມີຄະແນນສຽງເປັນທີສອງຮອງຈາກທ່ານໄບເດັນໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຫຼາຍໆຄັ້ງ ເອີ້ນທ່ານທຣຳວ່າ “ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະທີ່ຜິດທຳມະດາ” ຜູ້ທີ່ໄດ້ “ຂາຍຊົ້ນຊັ້ນກຳມະການຂອງປະເທດນີ້.”
ສະມາຊິກສະພາສູງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຈາກລັດແມັສຊາຈູແຊັສກ່າວເຖິງທ່ານທຣຳວ່າ “ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຄໍຣັບຊັ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນສັດຕະວັດນີ້.”
ສະມາຊິກສະພາສູງເອມີ ໂກລບູຊາ ຈາກລັດມິນເນໂຊຕ້າກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ແມ່ນກະສັດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ.” ທ່ານນາງໄດ້ສົມທຽບການກະທຳຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢູເຄຣນສືບສວນທ່ານໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງທ່ານນັ້ນໃສ່ຄະດີວໍເຕີເກດ ຊຶ່ງເປັນຄະດີຄໍຣັບຊັນທາງການເມືອງທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນໃນຊຸມປີ 1970 ທີ່ນຳໄປສູ່ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣີເຈີດ ນິກສັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມປະເຊີນກັບການຖືກຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ນັ້ນ.
ສ່ວນເຈົ້າເມືອງໆເຊົາເບັນ ໃນລັດອິນດຽນນາ ທ່ານພີດ ບຸດຕີເຈັດ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ “ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຍອມຢຸດເຊົາເລີຍທີ່ຈະກຳອຳນາດຕໍ່ໄປ.”
ບັນດາຜູ້ສະໝັກ ພາກັນຢືນຢູ່ເທິງເວທີໂຕ້ວາທີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ຕ່າງກໍແນໃສ່ການໂຈມຕີແບບທີ່ເຄີຍເຮັດມາ ຕໍ່ທ່ານທຣຳວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ພວກທ່ານ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ກໍກ່າວໂຈມຕີກັນແລະກັນ. ທ່ານໄບເດັນແລະທ່ານແຊນເດີສ໌ ຊຶ່ງຢືນຢູ່ໃກ້ໆກັນນັ້ນ ໄດ້ຖົກຖຽງກັນຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ຊຶ່ງທ່ານແຊນເດີຣ໌ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ໃນໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ບໍລິຫານງານສຳລັບທຸກໆຄົນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄບເດັນ ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາມາດຕະການປະຕິຮູບເພີ້ມຕື່ ທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນການຂອງລັດຖະບານໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຕ້ອງການຢາກເຮັດແບບນັ້ນ.