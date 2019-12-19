ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ທ້າວອັບດູລຣາຊູລ ອີບຣາຮິມ ໂອມາ ອາຍຸ 38 ປີ ໄດ້ຈ້າງພວກລັກລອບສົ່ງຄົນ ໃຫ້ສົ່ງລາວພ້ອມກັບພັນລະຍາຂອງລາວ ແລະລູກສາວນ້ອຍໆ 2 ຄົນ ອອກຈາກລີເບຍ.
ໃນການກ່າວຜ່ານທາງ Whatsapp ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນັ້ນ ລາວບໍ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວຈະຖືກສົ່ງໄປໃສ.
ລາວຂຽນລົງໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ທັງໝົດກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງລາວວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນລີເບຍ ຂ້ອຍໄດ້ຫລົບໜີໄປ....”
ກ່ອນເດີນທາງໄປຮອດລີເບຍນັ້ນ ທ້າວໂອມາໄດ້ຫລົບໜີການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໃນເຂດດາຟົວຂອງຊູດານ ແລະລອດຊີວິດຈາກເສັ້ນທາງພວກຍົກຍ້າຍ ຖິ່ນຖານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກມາໄດ້.
ເກືອບທຸກໆຄົນທີ່ເດີນທາງໄປຍັງເຂດແຄມຝັ່ງທະເລຂອງລີເບຍ ໃນຄວາມຫວັງເພື່ອຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງຢູໂຣບນັ້ນ ໄດ້ປະເຊີນກັບການທຸບຕີ ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາ, ການທໍລະມານຫຼືບໍ່ກໍການລັກພາໂຕ ອີງຕາມອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNHCR. ພວກລັກລອບຂົນສົ່ງຄົນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຈາກບັນດາຄອບຄົວຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິກໍທຸກຍາກຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບຊີວິດຂອງຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກ.
ທ່ານຊາລີ ແຢັກລີ ໂຄສົກຂອງອົງການ UNHCR ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດ ສິດທິມະນຸດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນທຸກ ມື້ນີ້. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ມີຫຼາຍປານໃດໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ.”
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນຂອງລີເບຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຂອງໂລກຄວນເອົາມາດຕະການປ້ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບພວກທີ່ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທາມິມ ແອັມ ບາຍອູ ກ່າວວ່າ “ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຖານະອົບພະຍົບຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ພວກອົບພະຍົບໄດ້ປະເຊີນກັບໂສກນາດຕະກຳທີ່ໜ້າຢ້ານກົວໂດຍການອົບພະຍົບແລະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທາງຜ່ານ ລີເບຍແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍເປັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນສອງຂັ້ນທຳອິດ.”
ທ້າວໂອມາກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນການເດີນທາງຜ່ານ ເປັນອັນຕະລາຍກໍຈິງ ແຕ່ການອາໄສຢູ່ໃນປະເທດລີເບຍເອງ ກໍບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.