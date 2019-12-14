ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳ “ການທົດລອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ” ຢູ່ ສະຖານທີ່ສົ່ງດາວທຽມແຫ່ງນຶ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ “ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການສະກັດກັ້ນອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ.”
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນຈະຮອດວັນກຳນົດເສັ້ນຕາຍ ທີ່ປະເທດນັ້ນວາງອອກເອງສຳລັບສະຫະລັດ ວ່າໃຫ້ຍອມຜ່ອນຜັນຫລາຍຂຶ້ນໃນການເຈລະຈາອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ ຂອງປະເທດນັ້ນວ່າ ຈະທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກ ຫລືອາວຸດນິວເຄລຍຄືນອີກ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າການທົດລອງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ແມ່ນການທົດລອງຫຍັງແທ້ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ເອົາຮູບການທົດລອງນັ້ນລົງເຜີຍແຜ່ ແຕ່ວ່າອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການທົດລອງໄດ້ ມີ ຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນສົ່ງດາວທຽມໂຊແຮ ບ່ອນທີ່ໃນອາທິດນຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ທຳ “ການທົດລອງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ” ອີກອັນນຶ່ງ ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ເປັນການທົດລອງເຄື່ອງຈັກຈະຫລວດ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟ ໄລຍະໃກ້ ແລະປານກາງ ມາແລ້ວ 13 ຄັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈຳນວນນຶ່ງຄາດ ໄວ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອອາດຈະໃຊ້ບ່ອນສົ່ງດາວທຽມໂຊແຮ ເພື່ອສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີດ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄລຍະໄກ.
ພຽງຢາງໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໃດໆ ກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ມະຕິຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແຕ່ວ່າ ຜ່ານມາກໍໄດ້ໃຊ້ໃນ ສິ່ງທີ່ປະເທດນັ້ນເອີ້ນວ່າ ການສົ່ງດາວທຽມ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນທາງສັນຕິ ໂດຍ ເປັນເທັກໂນໂລຈີດ້ານລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄລຍະໄກໄດ້ວິທີນຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງອີກ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການພັນລະນາກ່ຽວກັບການທົດລອງຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ວ່າໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍ “ການສະກັດກັ້ນອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ” ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນນັ້ນ - ໄດ້ເປັນສິ່ງສະແດງໃຫ້ບັນດານັກວິເຄາະເຫດການຫລາຍຄົນຄິດວ່າ ພຽງຢາງອາດຈະລັກເຮັດໄດ້ ໂດຍການເຮັດຄືກັນກັບວ່າມັນເປັນການທົດລອງຍິງດາວທຽມໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ ວິພິນ ນາຣາງ (Vipin Narang), ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນິວເຄລຍ ຢູ່ສະຖາບັນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ຫລື MIT ເວົ້າວ່າ "ການໃຊ້ພາສາ ນັ້ນ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນໄປຫາການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ (ICBM ) ອີກໃນປີໃໝ່ນີ້, ບາງທີມັນອາດຈະເປັນການເລີ້ມນຳໜ້າໃນການຕີ ກໍເປັນໄດ້.”
ເມື່ອຄິດເຖິງຖ້ອຍຄຳຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອທີ່ເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ານນາຣາງ ເວົ້າວ່າ ການທົດລອງຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ເກືອບແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າ ມັນກ່ຽວພັນກັບເຄື່ອງຈັກສຳລັບລູກສອນໄຟທີ່ຍິງໄລຍະໄກ, ອາດຈະແມ່ນ ICBM ກໍເປັນໄດ້.