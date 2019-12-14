ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ຊຶ່ງປະເທດທັງສອງໄດ້ປະກາດກັນຄົນລະເທື່ອ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີສຳລັບພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ “ຈະຕ້ອງພາກັນອອກໄປແລະຊື້ລົດໄຖທີ່ໃຫຍ່ ກວ່າເກົ່າ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ຕົກລົງກັບປັກກິ່ງວ່າ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງດີເດັ່ນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດທັງສອງໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນກ່ຽວກັບເອກກະສານ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂັ້ນທີ 1 ແລະຈະຢຸດເຊົາການເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງກັນແລະກັນຕື່ມອີກ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ພະລັງງານ ແລະເພຊັດສະກຳຂອງອາເມຣິກັນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳພຽງຢ່າງດຽວ ຈະມີມູນຄ່າຢູ່ 50 ຕື້ໂດລາ “ໃນໄວໆນີ້.”
ຕໍ່ມາໃນມື້ວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ຈີນມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເພີ້ມ “ການຊື້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ສິນຄ້າກະສິກຳ ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແລະການບໍລິການ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 200 ຕື້ໂດລາ ໃນໄລຍະສອງປີຕໍ່ໜ້າ.”
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ ຈະມີການລົງນາມກັນ ໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນໜ້າ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼິວເຫ ອີງຕາມຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ທ່ານຫວັງ ຊູເຫວິນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກ ຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງວ່າ ເອກກະສານຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຮວມທັງ 9 ບົດທີ່ເວົ້າເຖິງສິດທິກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ການໂອນເທັກໂນໂລຈີ ອາຫານແລະຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ອັດຕາການແລກປ່ຽນແລະຄວາມໂປ່ງໃສ ການຄ້າ ຂາຍທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ການຊັ່ງຊາແລະແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກັນ.