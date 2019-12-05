ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ 3 ທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີການກະທຳຜິດທີ່ສາມາດ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ ໂດຍໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ຢູເຄຣນເປີດການສືບສວນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງນັ້ນ.
ສາສະດາຈານ ໂນອາ ແຟລດ໌ແມນ (Noah Feldman) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງຫລາຍວ່າ ທ່ານ ທຣຳ "ໂດຍໄດ້ຂໍຮ້ອງແບບທຸດຈະລິດ" ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງສຳຄັນທ່ານນຶ່ງ ຈາກພັກເດໂທແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນີ້, ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) "ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແລະເປັນການປະພຶດຜິດຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍ” ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດສຳລັບຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານນາງ ປາເມລາ ຄາແລນ (Pamela Karlan), ສາສະດາຈານດ້ານກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສແຕນຝອດ (Stanford), ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄວນສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງອາເມຣິກາ, ບໍ່ແມ່ນຈະເຊີນເຂົາເຂົ້າມາເຮັດແນວນັ້ນ. ທ່ານນາງເອີ້ນການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ (Zelenskiy) ວ່າ "ເປັນການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່ຜິດຫລາຍທີ່ສຸດ."
ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງການໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການນັ້ນ, ທ່ານ ໄມໂຄ ເກີຮາດທ໌ (Michael Gerhardt) ສາສະດາຈານດ້ານກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳວ່າ, "ຖ້າຫາກລັດຖະສະພາ ບໍ່ໄດ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ຈຸດ ນີ້ແລ້ວ ຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ, ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕັ້ງກະສັດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາຢ່າງມີການພິຈາລະນາຖີ່ຖ້ວນຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ ກໍໝົດຄວາມໝາຍເຊັ່ນກັນ. ບໍ່ມີໃຜ, ແມ່ນແຕ່ປະທານາທິບໍດີ, ກໍບໍ່ສາມາດຢູ່ເໜືອກົດໝາຍໄດ້."
ສ່ວນພວກສັງກັດພັກຣີພັບລິກັນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ເອີ້ນ ທ່ານ ໂຈນາຕັນ ເທີລີ (Jonathan Turley), ສາສະດາຈານດ້ານກົດໝາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣ໌ຈ ວໍຊິງຕັນ (George Washington) ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານຕໍ່ທ່ານທຣຳໃນປີ 2016 ນັ້ນ. ແຕ່ວ່າທ່ານ ເທີລີ (Turley) ກ່າວວ່າ ມີ "ຫລັກຖານພຽງເລັກນ້ອຍ" ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະ "ມີຄວາມໂກດເຄືອງຢ່າງຫລວງຫລາຍ" ຂອງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ແນໃສ່ປົດທ່ານທຣຳອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ທ່ານເທີລີເວົ້າວ່າ ການລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານັ້ນບໍ່ໄດ້ "ສົມບູນແບບ," ຄືດັ່ງທີ່ທ່ານ ທຣຳໄດ້ກ່າວອ້າງ ແຕ່ກໍບໍ່ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງທ່ານໄດ້.
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການ ເປັນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 45 ຂອງປະເທດນີ້ ຊຶ່ງເປັນພຽງຄັ້ງທີ 4 ເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດທີ່ມີມາໄດ້ 243 ປີ ຂອງປະເທດ ທີ່ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະເຊີນກັບການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ຫວນຄືນໄປຫາປະຫວັດສາດໃນ ຫລາຍກວ່າ 2 ສັດຕະວັດກ່ອນ ຕອນທີ່ບັນດາບິດາຜູ້ສ້າງຕັ້ງປະເທດໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນວ່າ ບັນດາປະທານາທິບໍດີທັງຫລາຍສາມາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ແລະປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້ ຖ້າຫາກສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງຫລາຍຕັດສິນວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ “‘ຂາຍຊາດ, ໃຫ້ສິນບົນ, ຫລືກະທຳຜິດທາງອາຍາຢ່າງຮ້າຍແຮງປະເພດອື່ນ ແລະການປະພຶດຜິດ." ສາສະດາຈານແຟລດ໌ແມນ (Feldman), ຄາແລນ (Karlan) ແລະເກີຮາດທ໌ (Gerhardt) ລ້ວນແຕ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ກະທຳຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍການກະທຳຂອງທ່ານວ່າ "ເປັນການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງຜິດ."
ສາສະດາຈານແຟລດ໌ແມນເວົ້າວ່າ ຖ້າທ່ານທຣຳຫາກບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຜິດຂອງທ່ານແລ້ວ, "ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປະຊາທິປະໄຕຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ."