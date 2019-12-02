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ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ ທີ່​ຈະຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຍ້ອນ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ບໍ່​ໝັ້ນ​ໃຈ ໃນ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ທຸງ​ສີ​ເຫຼືອ ​ປັກຢູ່​ກາງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ເປັນ​ການ​ໝາຍບ່ອນທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າຫລວງ​ພະ​ບາງ ທີ່​ຢູ່ໃກ້​ກັບ​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຢໍ້ ໃນ​ລາວ (ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ, 2019 ໂດຍ Zsombor Peter, ນັກ​ຂ່າວ VOA)

ພວກ​ຊາວ​ບ້ານຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ ຍ້ອນ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂື່ອນ ​ທີ່​ສ້າງ​ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ​ອີກແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລາວ. ຊົມ​ບໍ ພີ​ເຕີ້ ມີ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພ​ສານ ຈະ​ນຳ​ເອົາລະອຽດ​ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ໂດຍ​ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນ​ຄົດ​ໂຄ້ງຂອງແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອ​ກ​ຫລີກ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ ບ່ອນ​ທີ່​ນ້ຳຂຸ່ນໆໄຫຼ​ລ້ຽວ​ກັບໄປທາງ​ຂວາ​ຜ່ານເນີນພູອັນສູງຊັນທີ່ຂຽວ​ສະ​ອຸ່ມ ບ້ານຫ້ວຍ​ຢໍ້ ທີ່​ມີ​ຄົນປະ​ມານ 330 ຄົນ ຢູ່​ປົນ​ກັນນັ້ນ​ ພວມກະກຽມ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່.

ບໍ​ລິ​ສັດລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ PetroVietnam Power ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງນີ້ ເປັນ ບ່ອນ​ສ້າງເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກຫລວງ​ພະ​ບາງທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 3 ຕື້​ໂດ​ລາແລະ ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 1,460 ເມກາ​ວັດ ​ຊຶ່ງການກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ທີ່​ວ່ານີ້ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ. ອ່າງ​ເກັບນ້ຳ​ຂອງ​ເຂື່ອນດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ຖ້ວມ 23 ​ບ້ານ ຊຶ່ງ​ບາງ​ບ້ານ ກໍ​ຈະ​ຖ້ວມ​ໝົດ​ບ້ານ ແລະ​ບາງ​ບ້ານ​ຈະ​ຖ້ວມ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ແລະ​ໝູ່​ບ້ານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີຄົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທັງໝົດປະ​ມານ 10,000 ຄົນ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຖືກແຈ້ງໃຫ້​ພາ​ກັນ​ເກັບ​ເຄື່ອງເກັບ​ຂອງ​ກຽມ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໜີ.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານແລະບໍ​ລິ​ສັດໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະຈ່າຍເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ເຕັມ ແຕ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າກໍ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເຊື່ອ​ໄດ້​ປານ​ໃດ.

“ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ພວກ​ເພິ່ນດອກເພາະ​ພວກ​ເຮົາເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂື່ອນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ແຕ່​ແລ້ວພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບເລີຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ ຂອງ​ຊາວ​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ບ້ານຫ້ວຍ​ຢໍ້ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວນັ່ງ​ກິນເຂົ້າ​ປຸ້ນ​ ກັບຕ່ອນ​ເລືອດ​ງົວໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ ຢູ່​ລະ​ບຽງເຮືອນ​ທີ່ກໍ່​ດ້ວຍ​ດິນ​ບັອກ​ສີ​ຂີ້​ເທົ່າ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ຫັນ​ໜ້າ​ໄປ​ຫາ​ແມ່​ນ້ຳນັ້ນ.

ເມື່ອ​ຫລຽວ​ໄປ​ຫາ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ນ້ຳ​ ກໍ​ເຫັນທີມ​ຄົນ​ງານ​ກຳ​ລັງເອົ​າ​ເຄື່ອງເຈາະ ທີ່​ເກົ່າແລ້ວ ​ແລ່ນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ກາ​ຊວນ​ ເຈາະ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ພື້ນ​ດິນ ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງຊັ້ນ​ຫີນ​ແຂງ​ຢູ່​ພື້ນວ່າ​ ມັນຈະ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ເສົາ​ທີ່​ໜັກ​ໆ ທີ່ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢຶດ​ເຂື່ອນ​ນັ້ນ​ໄວ້​ ໄດ້​ຫລືບໍ່.

ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ເບິ່ງບ້ານ​ສອງ​ແຫ່ງຄື​ບ້ານ​ຫ້ວຍຢໍ້ແລະບ້ານຄົກ​ຄຳ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມຍ້ອນ​ໂຄງ​ການດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໄດ້​ໂອ້​ລົ​ມ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນປະ​ມານສິບ​ປາຍ​ຄົນ. ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ບໍ່​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ເໝາະສົມ. ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ພາ​ກັນ​ຢ້ານ​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ມີ​ຄົນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍກວ່າ ​ທີ່​ເຊື່ອວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຈະ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄວ້ ຫລືເຊື່ອ​ວ່າ ​ກົດ​ໝາຍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້.

ຊື່​ຂອງ​ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ເຖິງເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແກ້​ແຄ້ນ.

ຊາວ​ນາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາງ​ຄົນ ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລີຍ.”

ເຂື່ອນ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃຕ້​ລົງ​ໄປ​ຈາກ​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຢໍ້ ເປັນ​ເຂື່ອນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ສ້າງ​ໃສ່​ລຳ​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ​ປີ 2010. ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານມານີ້ ເຂື່ອນ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ແມ່ນ​ເຂື່ອນ​ທີ 5 ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລະ​ອີກ 4 ເຂື່ອນ​ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຈະ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ໃຫ້​ລາວ​ກາຍ​ເປັນ “ໝໍ້​ໄຟ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ” ຊຶ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂື່ອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ຜ​ະ​ລິດ​ໄດ້ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຂາຍ​ໃຫ້ແກ່ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ຊຶ່ງນອກນັ້ນ​ແລ້ວ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ລາຍ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທັງ​ຫຼາຍ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ຫຼື MRC ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ທີ່​ມີ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ​ໄຫຼ​ຜ່ານນັ້ນ ເຕືອນ​ວ່າ “ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງແລະ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ບໍ່​ໄດ້ ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ສັງ​ຄົມ​ແລະເສດ​ຖະ​ກິດ​” ຖ້າ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ ທຸກໆ​ໂຄງ​ການ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປຮວມ​ທັງ​ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ປາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ. ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລາວ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ທິດ​ທາງ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ໄພ​ພິ​ບັດຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ຄົນ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ເຂື່ອນ​ລົງ​ໄປ.

ພວກ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິ​ດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜັກ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ນຳແລະ​ບາງ​ທີອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ແບບ​ເປັນ​ທຳ. ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາຊິກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ທຸກໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໃສ່​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໄປ​ນັ້ນໃຫ້​ແກ່​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ເປັນ​ເວ​ລາຫົກ​ເດືອນ ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເຫັນກ່ອນ​ທີ່​ການ​ສ້າງເຂື່ອນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ບັນ​ດາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຈ​ະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຫ່ວງ.

ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ​ທີ່​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ອີກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ເປັນ​ສາ​ຂາ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຄື​ນ້ຳ​ຄານ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ 2ປີ ແຕ່​ໄດ້​ຢຸດ​ລົງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນຶ່ງ​ປີ ແລະ​ເຮືອນ​ຊານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້ຖືກ​ທົດ​ແທນ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ໄຮ່​ນາ​ຮົ້ວ​ສວ​ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ບ້ານ​ຫ້ວຍຢໍ້ ແລະບ້ານຄົກ​ຄຳ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາວ່າ​ຈະ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຮ່​ນາ​ຮົ້ວ​ສວນ ແລະເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເປັນ​ເວ​ລາສາມ​ປີ ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸວ່າມີ​ຈຳ​ນວນ​ເທົ່າ​ໃດ​ແທ້.

ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ບ້ານ​ຄົກ​ຄຳ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບ່ອ​ນ​ຕັ້ງ​ບ້ານ​ໃໝ່​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ທາງ​ທີ່​ມີ​ລົດ​ແລ່ນ​ໄປ​ມາ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ດີ​ສຳ​ລັບ​ຜົນ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ພໍ່​ນາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ “ເຂດນີ້​ຢູ່​ຕິດ​ກັບ​ທ​າງ​ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ບາງ​ທີ​ອາດ​ຈະ​ດີ​ສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ ດີ​ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.”

ແມ່ນແຕ່​ພໍ່​ນາ​ຄົນ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ຖ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ປີ ແຕ່​ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ປີ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ແມ່​ຍິງ​ລ້ຽງ​ແບ້ແລະ​ໝູ ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ທີ່​ບ້ານ​ຂອງ​ນາງ​ເມື່ອ​ປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນເພື່ອ​ແທກ​ເຮືອນ​ແລະ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ນາງ ສຳລັບຄຳ​ນວນເງິນ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ດິນ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຕື່ມ ແຕ່​ບາງ​ທີ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍດັ່ງ​ນັ້ນ​ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຕື່​ມ​ເອງ. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຢາກ​ຍ້າຍເລີຍ ແຕ່​ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.”

ທີ່​ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ຢໍ້​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ວີ​ດີ​ໂອ​ມາ​ສາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ​ເບິ່ງ​ກ່ຽວກັບ​ເຮືອນ​ໃໝ່ ທີ່ “ງາມໆ” ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ​ຈະ​ສ້າງ​ໃຫ້​ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ. ແຕ່​ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຮ່​ນາ​ຮົ້ວ​ສວນ​ໃໝ່ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​.

ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ລອດ​ໄດ້​ຫລື​ບໍ່ ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແລ້ວ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຢາກ​ຍ້າຍ​ເລີຍ ຍ້ອນ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ ດິນ​ບ່ອນໃໝ່​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຢູ່ນັ້ນ ຈະ​ດີ​ຫຼື​ບໍ່.”

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ໄປ​ເບິ່ງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ມາ​ແລ້ວແລະ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ດິນ​ປູກ​ຝັງພຽງ​ພໍ​ສຳ​ລັບ​ໝົດ​ທຸກໆ​ຄົນ.

ແມ່​ຍິງ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ບ່ອນ​ຢູ່​ໃໝ່​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ດິນ​ສຳ​ລັບ​ປູກ​ຝັງ​ເລີຍ.”

ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຢູ່​ເທິງ​ຈອມ​ໂນນ​ສູງ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ສິ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນ້ຳ ມັນ​ເປັນ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ສາມ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ເຂົ້າ 25 ກິ​ໂລ​ຕໍ່​ເດືອນ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່ທຸກໆ ​ຄົນ ແລະ 15 ກິ​ໂລ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ.

ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ບໍ່​ໄວ້​ໃຈ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເວ​ລາ​ໃດ​ເຂື່ອນ​ສ້າງແລ້ວໆ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ໜີ​ໄປ​ໄດ້.”

​ທ່ານ​ຈັນ​ສະ​ແຫວງ ບຸນ​ຍົງ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ກະ​ຊວງພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ບໍ່​ແຮ່ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນ​ເລື້ອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແລະ​ແຜນ​ການ ບໍ່​ຍອມ​ລົມ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ ແລະ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ຖາມ​ທັງ​ໝົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການນີ້​ໄປ​ຫາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ. ບໍ​ລິ​ສັດ​ລັດວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ PetroVietnam Power ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ໃນ​ການ​ຂໍ​ຄວາມ
ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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