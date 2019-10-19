ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ພວມດີ້ນຮົນຂົນຂວາຍທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວເບຣັກຊິດທີ່ທ່ານໄດ້ເຊັນກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມນັດພິເສດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດອັງກິດທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້. ການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດວ່າຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະມີການຕົກລົງກັນໄດ້ ແລະມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບອະນາຄົດຂອງອັງກິດ ບໍ່ວ່າຍັງຈະຢູ່ໃນຫຼືຖອນອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໄປ.
ພັກນິຍົມແນວທາງເດີມຂອງທ່ານຈອນສັນ ບໍ່ໄດ້ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດອັງກິດ ດັ່ງນັ້ນ 10 ຄະແນນສຽງຈາກພັກ ສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໄອຣ໌ແລນເໜືອ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດນັ້ນ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕັດສິນຊີ້ຂາດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພັກສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໄອຣ໌ແລນເໜືອ ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຖອນຕົວຂອງທ່ານຈອນສັນຍ້ອນພວກຜູ້ນຳຂອງພັກກ່າວວ່າ ມັນບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມສຳພັນພິເສດ ທີ່ມີມາລະຫວ່າງໄອຣ໌ແລນເໜືອ ກັບສະຫະລັດຣາຊະອານາຈັກ.
ຮອງຫົວໜ້າພັກສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໄອຣ໌ແລນເໜືອ ທ່ານອາລີນ ຟອສເຕີກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ວັນເສົາຈະບໍ່ແມ່ນການສິ້ນສຸດລົງ. ວັນເສົາຍັງບໍ່ແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນໃນການສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຊ້ຳຍ້ອນວ່າຍັງມີບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຫຼາຍອັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກໄຈ້ແຍກ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຖອນຕົວ.”
ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກພັກສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໄອຣ໌ແລນ ເໜືອແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈອນສັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານບາງຄົນ ໂຕນພັກ ແຕ່ພວກຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານທັງໝົດ ຕ່າງກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄປແລ້ວ ໂດຍເຕືອນວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈອນສັນມີສິດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການທີ່ຈະເອົາມາດຕະການດັ່ງທີ່ທ່ານປະສົງເພື່ອທັບມ້າງລະບຽບການແລະສິດທິຂອງພວກຄົນງານ. ມີສະມາຊິກສະພາພັກແຮງງານບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສະບັບໃໝ່ນີ້.
ຖ້າທ່ານຫາກເສຍໄຊ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ມີສິດທີ່ຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຕໍ່ອາຍຸໃນການຖອນຕົວ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດໄປແລ້ວວ່າຈະບໍ່ມີຂຶ້ນ. ຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບບາງຄົນ ກໍມີຄວາມລັງເລໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ.
ປະທານາທິບໍດີເອັມມານູແອລ ມາກົງ ແຫ່ງຝຣັ່ງ ກ່າວໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນຈະຖືເອົາວັນທີ 31 ຕຸລາເປັນເສັ້ນຕາຍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງທາງການເມືອງ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຢາກຈະວາດມະໂນພາບກ່ຽວກັບເຫດການ ທີ່ສະພາອັງກິດຈະລົງຄະແນນສຽງແບບນີ້ຫຼືແບບນັ້ນ ແຕ່ຂ້າເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າການຕໍ່ອາຍຸເທື່ອໃໝ່ຄວນຈະມີການຕົກລົງກັນ.ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນເວລານີ້ ພວກເຮົາແມ່ນຕ້ອງການເສັດສິ້ນ ການເຈລະຈາເຫຼົ່ານີ້ ແລະກ້າວໄປສູ່ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນໃນອະນາຄົດ ແລະເສັດສິ້ນເລື້ອງນັ້ນເຊັ່ນກັນ.”