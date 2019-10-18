ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຫວັງວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດຈະລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງຖອນຕົວຫຼືເບຣັກຊິດສະບັບຫຼ້າສຸດ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້ ແຕ່ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານຕ່າງກໍພາກັນກ່າວວ່າ ພວກຕົນຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສອງອາທິດກ່ອນທີ່ທ່ານຈອນສັນ ປະກາດວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຖິງແມ່ນມີການຕົກລົງຫຼືບໍ່ຕົກລົງກໍຕາມ.
ທ່ານຈອນສັນເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຫຼ້າສຸດນີ້ວ່າ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີຫຼາຍ ສຳລັບອັງກິດ, ປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
“ມັນເປັນກໍລະນີທີ່ດີສຳລັບສະມາຊິກສະພາ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະສະແດງອອກເຖິງຄວາມປະສົງຂອງປະຊາຊົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວທີ່ຈະເຮັດ ແລະເຮັດໃຫ້ການຖອນຕົວສຳເລັດລຸລ່ວງໄປ.”
ປະທານຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານ ຊັງ ຄລອດ ຈັງເກີ ເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ວ່າ “ຍຸຕິທຳ ແລະ ກ້ຳເກິ່ງສົມດູນ.”
ແຕ່ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນໆຂອງອັງກິດ ຕ່າງກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນທະມິດຂອງທ່ານຈອນສັນ ສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໄອຣ໌ແລນເໜືອ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຫຼ້າສຸດນີ້ ຈະປ່ອຍໃຫ້ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ສືບຕໍ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງຕະຫຼາດນຶ່ງດຽວຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບສຳລັບສິນຄ້າຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນໄອຣ໌ແລນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານພາສີ.
ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດໄດ້ປະຕິເສດມາແລ້ວ 3 ເທື່ອຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີເບຣັກຊິດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທຣີຊາ ເມ.
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ ຂໍເວລາຕື່ມອີກໃນການຖອນຕົວ ຖ້າການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້ ຫາກປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ.
ທ່ານຈັງເກີກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຫດຜົນ ໃນການເລື່ອນເວລາເທື່ອໃໝ່ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.