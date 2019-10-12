ເຂື່ອນແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງກຳນົດວ່າຈະເປີດພາຍໃນເດືອນນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ຍ້ອນປະເທດດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນທາງໃຕ້ລົງມາ ແລະຈະໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຍ້ອນຈະມີນ້ຳໄຫຼລົງມາໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຮາໂນ່ຍບໍ່ໄດ້ປະທ້ວງຢ່າງແຂ່ງຂັນຕໍ່ລາວ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍ້ອນຫວຽດນາມຮູ້ດີວ່າລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຕົນ ນັ້ນກໍຄືຈີນ.
ແຕ່ແທນທີ່ ພວກຜູ້ນຳຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຫາຜູ້ນຳຂອງລາວ ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບເລື້ອງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ລາວຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີທາງອອກທະເລນີ້ ຈະຊອກສະແຫວງຫາການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຂຶ້ນຈາກປັກກິ່ງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ການສູ້ຊົນຂອງຫວຽດນາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜິດກັນກັບຈີນ ແລະການຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ໃນເຂດອື່ນໆຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເອເຊຍນັ້ນ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄວາມຢ້ານກົວໃໝ່ຂອງຮາໂນ່ຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕໍ່ລາວແບບລັດບໍລິວານ ດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ.
ທ່ານມູເຮ ໄຮເບີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງສູນກາງວິໄຈຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສານາໆຊາດ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ຫວຽດນາມພວມເປັນຫ່ວງຢ້ານວ່າລາວແມ່ນດຳເນີນການຫຼາຍໄປໂພດແລ້ວໃນ
ການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ. ແຕ່ຫວຽດນາມ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການໂອ້ລົມແບບງຽບໆກັບລາວກໍຈິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໃຊ້ທາງເລືອກນິວເຄລຍເທື່ອ ຄືກ່າວຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງລາວ.”
ຫວຽດນາມ ຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເປັນຕໍ່ກັບລາວມາໂດຍຕະຫຼອດ. ໃນສັດຕະວັດທີ 19 ກະສັດຂອງລາວເຄີຍເສຍຊ່ວຍຕໍ່ຫວຽດນາມໃນຄວາມສຳພັນຕາມແບບສະບັບ ທີ່ຫວຽດນາມເຄີຍເສຍຊ່ວຍໃຫ້ຈີນໃນເວລານັ້ນ ອີງຕາມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ GlobalSecurity.org ຂອງສະຫະລັດ.
ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ກາຍມາເປັນລັດບໍລິວານຂອງຫວຽດນາມໃນຊຸມປີ 1980 ຫຼັງຈາກຫວຽດນາມໄດ້ຊ່ວຍພັກຄອມມູນິສລາວ. ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຫວຽດນາມໃນຊຸມປີ 1960 ທະຫານຫວຽດນາມເໜືອຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ໃຊ້ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນ ເພື່ອສ້ອມແປງແລະຮັກສາເສັ້ນທາງໂຮຈິມິນ. ໃນທຸກມື້ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວຍັງສືບຕໍ່ໄປຮຽນຢູ່ຮາໂນ່ຍ ສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກຄອມມູນິສ.