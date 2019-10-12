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ລາວ

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ຈີນ ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ຕໍ່ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ​ ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ

ເຮືອ​ຂົນ​ຊາຍ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ທີ່​ເມືອງ​ກັນ​ຖໍ້ ປະ​ເທດ​ຫວ​ຽດ​ນາມ ວັນ​ທີ 16 ທັນ​ວາ 2018.

ເຂື່ອນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຊຶ່ງ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ຈະ​ເປີດ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນນີ້ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃຫ້​ແກ່​ຫວຽດ​ນາມ ຍ້ອນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ເຂື່ອນທາງ​ໃຕ້​ລົງ​ມາ ແລະ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຍ້ອນ​ຈະ​ມີ​ນ້ຳ​ໄຫຼ​ລົງ​ມາ​ໜ້ອຍກວ່າ​ເກົ່າ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ຮາ​ໂນ່ຍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ທ້ວ​ງ​ຢ່າງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຕໍ່​ລາວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຍ້ອນ​ຫວຽດ​ນາມ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ​ລາວ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ກວ່າຕົນ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ຈີນ​.

ແຕ່​ແທນ​ທີ່ ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຫາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ລາວ ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ວ່າ ລາວ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປ​ະ​ເທດ​ນ້ອຍໆທີ່​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ທະ​ເລ​ນີ້ ຈະ​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ປັກກິ່ງ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້. ການສູ້​ຊົນ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜິດ​ກັນ​ກັບ​ຈີນ ແລະ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອິດ​ທິ​ພົນ ໃນ​ເຂດ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ຈີນ ​ຢູ່​ໃນ​ເອ​ເຊຍນັ້ນ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວໃໝ່​ຂອງ​ຮາ​ໂນ່ຍ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ລາວ​ແບບ​ລັດ​ບໍ​ລິ​ວານ ດັ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ເຮັດ​ມາ.

ທ່ານ​ມູ​ເຮ ໄຮ​ເບີດ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ວິ​ໄຈ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນາໆ​ຊາດ ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ກ່າວ​ວ່າ “ຫວຽດ​ນາມ​ພວມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ້ານ​ວ່າ​ລາວແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຫຼາຍ​ໄປ​ໂພດ​ແລ້ວ​ໃນ

ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຢູ່​ຕາມ​ລຳ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ. ແຕ່​ຫວຽດ​ນາມ ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ແບບ​ງຽບໆ​ກັບ​ລາວ​ກໍ​ຈິງ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ເທື່ອ ຄື​ກ່າວຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ລາວ.”

ຫວຽດ​ນາມ ຕາມ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຕໍ່ກັບ​ລາວ​ມາ​ໂດຍ​ຕະ​ຫຼອດ. ໃນ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ທີ 19 ກະ​ສັດ​ຂອງ​ລາວ​ເຄີຍ​ເສຍ​ຊ່ວຍ​ຕໍ່​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຕາມ​ແບບ​ສະ​ບັບ ​ທີ່​ຫວຽດ​ນາມ​ເຄີຍ​ເສຍ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຈີນ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ GlobalSecurity.org ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ສະ​ຖາ​ບັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ລັດ​ບໍ​ລິ​ວານ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມໃນ​ຊຸມ​ປີ 1980 ຫຼັງ​ຈາກ​ຫວຽດ​ນາມໄດ້​ຊ່ວຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ລາວ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສົງຄາມ​ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1960 ທະ​ຫານ​ຫວຽດ​ນາມ​ເໜືອ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເປັນ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ ເພື່ອ​ສ້ອມ​ແປງ​ແລະ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນທາງ​ໂຮ​ຈິ​ມິນ. ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ລາວ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ຮາ​ໂນ່ຍ ສຳ​ລັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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