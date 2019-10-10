ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດກອງປະຊຸມເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ເທີກີກ່າວວ່າເປັນການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ດຳເນີນໄປ “ດ້ວຍຄວາມ ລະມັດລະວັງແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດກຸ່ມສຳຄັນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອ “ຊ່ວຍປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາຈາກການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.”
ເທີກີເລີ້ມການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນມາດົນນານແລ້ວນັ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອກຳຈັດກຳລັງຊາວເຄີດທີ່ເທີກີມອງເຫັນວ່າ ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຖືວ່າ ເປັນພາຄີທີ່ສຳຄັນໃນການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.
ກຳລັງເທີກີເລີ້ມດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະຕໍ່ມາກໍສົ່ງກຳລັງພາກພື້ນດິນ ເຂົ້າໄປ ຊຶ່ງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີອ້າງວ່າ ໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທັງໝົດ “181 ແຫ່ງ.”
ທ່ານມຸສຕາຟາ ບາລີ ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ນຳພາໂດຍພວກຊາວເຄີດ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂັບໄລ່ການບຸກໂຈມຕີຂອງກຳລັງພາກພື້ນດິນເທີກີໃຫ້ແຕກຖອຍໄປ ໃນເຂດຕາລ ອັບຢາດ.
ທ່ານບາລີຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆມາຈົນຮອດເວລານີ້.”
ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດເທີກີປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເຟຣິດຸນ ຊີເນີລິໂອກລູໂດຍກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານນີ້ “ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແຕ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ພ້ອມທັງບ່ອນຫລົບລີ້ ບ່ອນພັກພາອາໄສ ທີ່ຕັ້ງ ອາວຸດ ລົດ ແລະອຸບປະກອນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.”
ສ່ວນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວວ່າ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຂໍ້ກຳນົດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເທີກີ “ມີສິດໃນການປ້ອງກັນໂຕໄດ້.”
ໃນບົດຄວາມທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານເຮມິນ ໂກບາເນ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍປະຈຳແນວໂຮມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ປະຖິ້ມຊາວເຄີດ ແລະ “ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຊະຕາກຳ ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງສັດຕູທີ່ຮ້າຍກາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານໂກບາເນກ່າວອ້າງວ່າ ການຮ່ວມມືເປັນເວລາຫຼາຍໆລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ສາມາດຍຶດຄືນດິນແດນຕ່າງໆທີ່ເຄີຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໂດຍເອີ້ນກຳລັງສະຫະລັດວ່າ “ເພື່ອນມິດແລະອ້າຍນ້ອງ” ຕໍ່ຕ້ານສັດຕູຮ່ວມດຽວກັນ.
ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອຂອບອົກຂອບໃຈລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ “ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງເປັນກຽດ” ຕໍ່ປະຊາຊົນຈາກເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ ຮວມທັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອີຈິບ ອີຣັກ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະເຢຍຣະມັນ. ສະຫະລັດບໍ່ມີຊື່ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ.