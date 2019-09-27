ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຂອງສະຫະລັດເພີ້ມຕື່ມ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມປາຖະໜາດີ ກ່ອນໜ້າການເຈລະຈາການຄ້າຮອບໃໝ່.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງຢີ່ ກ່າວທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ທັງສອງຝ່າຍສາມາດເອົາມາດຕະການທີ່ກະຕືລືລົ້ນຕື່ມ ຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ສຳນວນຄວາມເວົ້າ ແລະການກະທຳ ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ. ຖ້າຫາກທຸກໆຄົນເຮັດແບບນີ້ ການເຈລະຈາບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນທໍ່ນັ້ນ ແຕ່ຈະດຳເນີນໄປແລະໃຫ້ໝາກຜົນດ້ວຍ.”
ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນໄປແລ້ວ ໃນການເກັບພາສີຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຂອງຈີນຫຼາຍໆຊະນິດ.
ທ່ານຫວັງຢີ່ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງອາຫານທ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້ານັກການທູດ ຈາກປະເທດສະມາຊິກຖາວອນອື່ນໆປະຈຳສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງປະກອບມີອັງກິດ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ.
ການເຈລະຈາໃນລະດັບສູງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ຕຸລາຈະມານີ້ ຫຼັງຈາກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຍັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສຳລັບພວກນັກລົງທຶນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວັງຢີ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການມີເຈດຕະນາດີຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງແຮງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບຈີນ ເວລາທ່ານຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄ້າແບບເປັນທຳ ເວລາປະເທດດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມອົງການໆຄ້າໂລກ. ທ່ານຍັງມີຄວາມສົງໄສຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ຈຶ່ງຍັງໄດ້ຮັບຖານະພິເສດໃນການເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຢູ່.
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການກ່າວຫາຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມລັບທາງດ້ານການຄ້າໃນ “ຂອບເຂດຂະໜາດໃຫຍ່” ນັ້ນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າທັງສອງຝ່າຍສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດທັງສອງ ແລະ “ສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງຄືນໃໝ່ຕໍ່ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາກັບຈີນ.”
China's foreign minister says his country is willing to buy more U.S. products, saying both sides are showing goodwill ahead of new trade talks.
"We hope both sides can take more enthusiastic measures, reduce pessimistic language and action," Foreign Minister Wang Yi said Thursday in New York. "If everyone does this, talks will not only resume but will proceed and yield results."
He noted that the U.S. had already waived tariffs on many Chinese products.
Wang hosted a lunch for top diplomats from the other permanent members of the U.N. Security Council — Britain, France, Russia and the United States.
High-level trade talks between the U.S. and China are set to resume Oct. 13 after making little progress all summer and creating uncertainty among investors.
Wang spoke of goodwill by both sides. But U.S. President Donald Trump made especially harsh comments about China when he addressed the U.N. General Assembly on Tuesday.
Trump accused the Chinese of breaking fair-trade promises when it joined the World Trade Organization. He wondered why the world's second-biggest economy still gets preferential treatment as a developing economy.
The president also repeated past accusations about the theft of intellectual property and trade secrets "on a grand scale."
But he said he still hoped both sides could reach a trade deal that would benefit both countries and "restore balance in our relationship with China."