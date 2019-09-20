ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ໂຮມກຳລັງກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຍັດຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຈັດແຈງໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນແຂວງອິດລິບໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ທັງຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງຕ່າງກໍມີອຳນາດໃນການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ຮ່າງຍັດຕິທີ່ນຳສະເໜີໂດຍແບລຈ້ຽມ ເຢຍຣະມັນ ແລະຄູເວດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນຊີເຣຍຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍຣະມັນ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ຮິວສເກັນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຈະບໍ່ສາມາດມິດງຽບຕໍ່ໄປແລະຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາມາດຕະການ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງຍັດຕິ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກກັນສະບັບນີ້.”
ແຕ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຮ່າງຍັດຕິສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈະ “ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ” ແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ. ການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີ 13 ກ່ຽວກັບເລື້ອງຊີເຣຍ ນັບແຕ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2011.
ກອງທັບອາກາດຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ແຂວງອິດລິບຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນຊີເຣຍ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ. ມີປະຊາຊົນຊາວຊີເຣຍຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ. ມັນບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ພວກອົບພະຍົບຊາວຊີເຣຍຈາກເຂດອື່ນໆທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນບ່ອນທີ່ ພວກນັກລົບແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຈຳນວນນຶ່ງເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ. ມັນແມ່ນຄົນພວກນີ້ທີ່ກອງທັບຊີເຣຍແລະຣັດເຊຍຕ້ອງການທີ່ຈະກຳຈັດ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວາສຊີລີ ເນເບັນເຊຍ ກ່າວວ່າ “ຂັ້ນຕອນຂອງການສູ້ລົບກັນໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຊີເຣຍ ເກືອບຈະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.”
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສະຫະລັດຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຕ້ອງໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ກົດໝາຍແລະຫຼັກການມະນຸດສະທຳລະຫວ່າງປະເທດ ຮວມທັງການຈຳແນກ ຄວາມສົມສ່ວນ ແລະຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດແລະໂຮງໝໍໂຮງຮຽນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊດ ທ່ານນາງແຄລລີ ແຄຣັບທ໌ ກ່າວວ່າ “ໂລກທັງໂລກຮູ້ດີ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການປະຕິເສດວ່າ ເຮືອບິນຣັດເຊຍແລະຊີເຣຍເປັນຜູ້ຄອບງຳທ້ອງຟ້າໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະພັນຣັດເຊຍກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຈັດແຈງເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນແລະໂຮງໝໍຕ່າງໆມີຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ຈີນໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະສົມ
ຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ແລະຮ່ວມກັບຣັດເຊຍໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ຮ່າງຍັດຕິດັ່ງກ່າວ.”