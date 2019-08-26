ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຈີ 7 ຫຼື 7 ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ດ້ວຍການຫາລືກ່ຽວກັບດິນຟ້າ ອາກາດແລະການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຍຸກດີຈີຕອລ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນຫາທັງສອງນັ້ນ ຈະຖືກບົດບັງໂດຍການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ແຫ່ງຝຣັ່ງ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຕົກເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ດີຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບຈີນ ແລະຍີປຸ່ນ ຕະຫຼອດທັງໂອກາດທີ່ຈະມີຂໍ້ຕົກລົງກັບອີຣ່ານ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃກ້ໆປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານອັບແດລ ຟັດຕາ ແອລ-ຊີຊີ ໃນອັນທີ່ຄວນເປັນການພົບປະທີ່ສັ້ນໆກັບພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນທີ່ພວກຜູ້ນຳ ຈະໄປພົບປະກັນ ເປັນການສ່ວນຕົວ.ທ່ານທຣຳໄດ້ຕອບຄຳຖາມຢູ່ປະມານ 10 ນາທີ.
ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃດໆ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງທ່ານແລະປະທານາທິບໍດີເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳຝຣັ່ງໄດ້ພົບປະໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳເໝັດຈາວາດ ຊາຣີຟ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນພ້ອມໃນການພົບປະຂອງທ່ານມາກຣົງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ລາວຈະມາຮ່ວມ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຄົາລົບ ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ລາວໄດ້ມາຮ່ວມ.”
ທ່ານທຣຳທີ່ໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານໃນປີກາຍນີ້ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາເທື່ອໃໝ່ຈະຮວມທັງໂຄງການນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີຣ່ານນຳດ້ວຍ. ທ່ານໄດ້ຕ້ອງຕິໄລຍະເວລາ ກ່ຽວກັບແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານປີ 2015 ນັ້ນວ່າມັນສັ້ນເກີນໄປ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ອີຣ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະສ້າງສາພັດທະນາຕົນເອງແລະເປັນປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃຫຍ່ກວ່າແຕ່ກ່ອນອີກ. ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງຢຸດເຊົາໃນການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ນຳສະເໜີແຜນການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍໂດຍຍົກເລີກການຂວ້ຳບາດຂອງສະຫະລັດເປັນບາງສ່ວນຕໍ່ອີຣ່ານເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການກັບຄືນຂອງເຕຫະຣ່ານໃນການປະຕິບັດໂດຍເຕັມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ຈຳກັດຮັດແຄບກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ LCI ວ່າ ປະເທດສະມາຊິກເຫັນພ້ອມນຳແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມີຕໍ່ອີຣ່ານ.