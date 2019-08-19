ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ກະວົນກະວາຍຫຼາຍຄົນ ໄດ້ໂດດອອກຈາກກຳປັ່ນກູ້ໄພຂອງ
ສເປນ ລົງໄປໃນທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນຂອງ
ອົງການ Open Arms ຊອກຫາທ່າຈອດເຮືອທີ່ປອດໄພຢ່າງໝົດຫວັງ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ໂດດລົງໄປໃນທະເລ ແລະ ເລີ່ມລອຍເຂົ້າໄປຫາເກາະ ລຳເປ
ດູຊາ ຂອງ ອິຕາລີ. ສະມາຊິກກຳປັ່ນ Open Arms ກໍໄດ້ໂດດຕາມໄປ ແລະ ນຳເອົາ
ເຂົາເຈົ້າກັບຂຶ້ນກຳປັ່ນຄືນ.
ກຳປັ່ນ Open Arms ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານອົບພະຍົບ 107 ຄົນໄດ້ຈອດຢູ່ ນອກເກາະ
ລຳເປດູຊາ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຫົວຈັດຂອງ ອິຕາລີ ທ່ານ ແມັດຕີ
ໂອ ຊາລວີນີ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າທຽບທ່າຢ່າງດື້ດ້ານ. ກຳປັ່ນ Open
Arms ໄດ້ຈອດຢູ່ທະເລເປັນເວລາ 17 ວັນແລ້ວ.
ສະມາຊິກກຳປັ່ນ Open Arms ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນມີຄວາມບໍ່ສະ
ບາຍໃຈ, ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄວບຄຸມແມ່ນກຳລັງຫຍຸ້ງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ, ນອກ
ຈາກນັ້ນຜູ້ໂດຍສານກໍໄດ້ຕົກເປັນ “ເຫຍື່ອຂອງຄວາມກະວົນກະວາຍເລື້ອຍໆ ແລະ
ມີຄວາມຢ້ານກົວ. ຖ້າມີຫຍັງຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ, ຢູໂຣບ ແລະ ທ່ານ ຊາລວີນີ ຈະເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສາກົນ, ກຳປັ່ນທີ່ປະສົບບັນຫາຢູ່ທະເລ ຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂົ້າທຽບທ່າ ຢູ່ທ່າເຮືອທີ່ປ່ອດໄພທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ.
ປະເທດ ສເປນ ໄດ້ສະເໜີການອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນ Open Arms ເຂົ້າຈອດຢູ່ທ່າ
ເຮືອ ອາລເຮຊີຣາສ ໃກ້ກັບຊ່ອງແຄບ ຈີບຣາລຕາ. ກຳປັ່ນ Open Arms ໄດ້ປະຕິ
ເສດຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາເດີນທາງຢ່າງໜ້ອຍ 6 ມື້.
ຕໍ່ມາ ສເປນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ກຳປັ່ນ Open Arms ສາມາດເຂົ້າຈອດຢູ່ທ່າເຮືອ ສເປນ ທີ່
ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດ, ແຕ່ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຕອບຂໍ້ສະເໜີຄັ້ງທີສອງເທື່ອ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກຳປັ່ນອີກລຳນຶ່ງຊື່ວ່າ Ocean Viking ແລະ SOS
Mediterranean ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການແພດໝໍບໍ່ມີພົມແດນ ເຊິ່ງແມ່ນອົງ
ການການກຸສົນຂອງ ຝຣັ່ງ ກໍຢູ່ທະເລຊອກຫາທ່າເຮືອທີ່ປອດໄພເຊັ່ນກັນ ພ້ອມກັບ
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 356 ຄົນເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວ ຊູດານ.
ທ່ານ ຊາລວີນີ ນັກການເມືອງປີກຂວາຂອງ ອິຕາລີ ໄດ້ເອົາມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕໍ່
ກຳປັ່ນການກຸສົນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃນການຈອດຢູ່ທ່າເຮືອຂອງ ອິຕາລີ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ອິຕາລີ ບໍ່ແມ່ນສູນອົບພະຍົບຂອງ ຢູໂຣບ,” ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດ
ຢູໂຣບ ອື່ນໆຊ່ວຍເຫຼືອ. ທ່ານ ຊາລວີນີ ຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮືອຜູ້ຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈອດ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຄ້າມະນຸດຈະເລີນເຕີບໂຕ.
ທ່ານ ຊາລວີນີ ອ້າງວ່າກຳປັ່ນ Open Arms ໄດ້ຈອດຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງ ອິຕາລີ
“ພຽງແຕ່ເພື່ອຍຸແຍ່ທ່ານ ແລະ ອິຕາລີ.” ອົງການການກຸສົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ
ຊາລວີນີ ວ່າແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວ ແລະ ຢ້ານຄົນຕ່າງຊາດ.