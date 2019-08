ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ​ອິລຮານ ໂອ​ມາ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ​ທີ່ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ ແລະ​

ເພື່ອນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ ​ຂອງທ່ານ​ນາງ ​ຄື​ທ່ານນາງ​ຣາ​ຊີ​ດາຕ​ລາ​ອິບ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ

ທີ່​ຈະພົບ​ປະ​ກັບພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກ່ອນ​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູໄດ້​ຫ້າມພວກເຂົາ

​ເຈົ້າ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນເຈ​ຣູ​ຊາ​ແລັມແລະ​ເຂດ​ຍຶດ​ຄອງ​ທາງຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​

ແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແ​ດັນ​ ​ໃນອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາ ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ລາຍ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ຢູ່​ທວິດ​ເຕີໃນ

​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ອິ​ສ​ຣາແອ​ລ ທີ່​ເປັນ​

ຊາວ​ຢີວ ແລະ​ອາ​ຣັບ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ພວກ​ນັກ​ລົບ​ເກົ່າ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ພາ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ທັງ​ສອງ​ໄປ​ທ່ຽວທີ່​ເມືອງ​

ເ​ຮັບ​ຣອນ (Hebron) ​ ບ່​ອນ​ທີ “ການ​ຂະ​ຫຍາຍ ​ການຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​

ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ສອງ​ເຂດ ​ໂດຍ​ທີ່​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງກຳ

​ລັງທະ​ຫານ ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຍ່າງ​ຢູ່​ອີກ​ຟາກ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຖະໜົນ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ຊາວອິ​ສ​

ຣາ​ແອ​ລ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ພວກ​ນັກ​ລົບເກົ່າ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ທ໋ຽວ ແລະ​ເວົ້າ

​ກ່ຽວ​ກັບ “ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ຍຶດ​ຄອງ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານນີ້ ກ່າວ​ວ່າ​ ຄະ​ນະ​ຜູ້ແທນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງຍັງ​ ​ມີ​ກຳ

​ນົດ​ທີ່​ຈະລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົ​ມ​ເບດູ​ອີນ (Bedouin) ​ໃນ​ເຂດພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ເຈຣູ​ຊາ​ແລັມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສ​ະ​ເໜີ​

ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການຕັດ​ການ​ຊ່ວ​ຍເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຕໍ່ຊາວ

ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌.

ນອກນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນທີ່​ຈະປະ​ຊຸມ​ທາງ​ວີ​ດີ​ໂອ​ກັບ​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່​ມ​ໃນ​ເຂດ​ກາ​

ຊາ. ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາ ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​

ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ກາ​ຊາ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ທ່ານ​ນາງຕ​ລາ​ອິບ ໄດ້​ຕ່າວ​ປິ້ນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ

ນາງ ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປຢ້ຽມ​ຢາມຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແ​ດັນ​ ພຽງ​ບໍ່ ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​

ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສະ​

ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດໄປ​ພົບ​ກັບ​ແມ່​ເຖົ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ |

ຍ້ອນ​ເຫັ​ນ​ແກ່ “​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ.”

ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ຕ​ລາ​ອິບ

ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕາຍ​ໄປ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່​າ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແມ່​ເຖົ້າຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບການ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເ​ຫັງ ​ຊຶ່ງ​

ຂັດ​ຕໍ່​ທຸກໆ​ຢ່າງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ ​ໃນ​ການຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ເຊື້ອ

ຊາດ​ຜີວ​ພັນ ການ​ກົດ​ຂີ່ ແລະ​ຄວາມ​ບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.”

ທ່ານ​ນາງ​ຕ​ລາ​ອິບ ໄດ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສືໄປ​ຫາລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ

ອ​າ​ເຢ ເດ​ຣີ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໄປພົບແມ່ເຖົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ​

ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ​ອາດ​ເປັນ​ໂອກ​າດເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ເພິ່ນ. ຢູ່​ໃນ​ໜັງ​ສືນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ

​ຕ​ລາ​ອິບ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ “ຈະ​ໃຫ້​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ການ​ຫ້າມ​ໃດ​ໆ​ກໍ​ຕາມ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ຊຸກ​ຍູ້ການບອຍ​ຄອດ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.”



U.S. Representative Ilhan Omar has rejected Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's assertions that she and fellow lawmaker Rashida Tlaib had no intention of meeting with Israeli officials before Netanyahu barred them from visiting Jerusalem and the occupied West Bank next week.



Omar posted her Israeli itinerary on Twitter Friday which included meeting with Jewish and Arab members of Israel's parliament and Israeli security officials. https://twitter.com/IlhanMN/status/1162413386535190528



Israeli military veterans had planned to give the lawmakers a tour of Hebron where "settlement expansion has resulted in a two-tiered city, with Palestinians under military occupation forced to walk on the opposite side of the street from Israelis." She said Israeli military veterans would have conducted the tour and talked about "their experiences with the occupation."



The U.S. lawmaker said her delegation had also scheduled a briefing on the Bedouin community in East Jerusalem, while the United Nations was set to deliver a briefing on the effects of humanitarian aid cuts on Palestinians.



A video conference with Gazan youth was planned. Omar noted that Israeli officials do not allow members of Congress to visit Gaza.



Earlier Friday, Tlaib had reversed her decision to travel to the West Bank, just hours after the Israeli Interior Ministry said it would allow the U.S. lawmaker to see her Palestinian grandmother on "humanitarian grounds."



In a Tweet Friday morning, Tlaib said, "It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice." Tlaib had written a letter to the Israeli interior minister (Aryeh Deri) Thursday, requesting admittance to see her grandmother, saying it could be the last opportunity to see her. In the letter, Tlaib said she would "respect any restrictions and not promote boycotts against Israel."