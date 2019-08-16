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ກຳ​ປັ່ນ​ ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໄປ ເຖິງ​ແມ່ນ ຈະ​ມີ​ການ​ຂໍ​ອຸ​ທອນ​ຂອງ ສ​ຫລ ກໍ​ຕາມ

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ເກ​ຣ​ກສ໌ (Grace) 1 ທີ່​ແນມ​ເຫັນ ຈາກ​ເກາະ​ Gibraltar, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ຈອດຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງທະ​ເລ​ຂອງ​ເກາະ​ທີ່​ເປັນດິນ​ແດນ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ເຂດ​ພົ້ນ​ທະ​ເລແຫ່ງນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ສິງ​ຫາ, 2019

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ເກາະຈີ​ບ​ຣາ​ລ​ຕາ (Gibraltar) ທີ່​ເປັນດິນແດນພົ້ນທະ​ເລຂອງ ອັງ​ກິດນັ້ນໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ເກ​ຣ​ກສ໌ (Grace) 1 ສາ​ມາດ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໄປ​ໄດ້ ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ດົນພໍ​ເທົ່າ​ໃດ ຫລັງ ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້ເລີ້​ມ​ຄວາມພະ​ຍາ​ຍາມທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ເທື່ອ​ໃໝ່​ທີ່​ຈະ​ກັກ​ກຳ​ປັ່ນລຳ​ນີ້ ໃນ​ນາ​ທີ​ສຸດ​ທ້າຍນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ບາ​ນຂອງ​ເກາະຈີ​ບ​ຣາ​ລ​ຕາ (Gibraltar) ເວົ້າ​ວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຈາກ​ເຕຫະ​ຣ່ານ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ໄປ​ໃຫ້​ຊີ​ເຣຍ​ແລ້ວ. ແຕ່​ວ່າເກາະ ຈີ​ບ​ຣາ​ລ​ຕາ (Gibraltar) ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ໂລດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກດັ່ງ​ກ່າວ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ເອົາ​ໄປ​ແລ່ນ​ໄດ້​ເມື່ອ​ໃດ. ອົງການຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້ (Reuters) ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ມານັ້ນວ່າ, ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ໄດ້​ປັກ​ທຸງໃໝ່​ ແລະ​ຕັ້ງ​ຊື່ໃໝ່ ແລະ​ຈະ​ແລ່ນ​ອອກ​ໄປໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ທີ່​ມັນ​ສາ​ມາດ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ອອກເດີນ​ທາງ​ໄດ້.

ຫົວ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຂອງເກາະ ຈີ​ບ​ຣາ​ລ​ຕາ (Gibraltar) ທ່ານ ເຟ​ບຽນ ປີຄາ​ໂດ (Fabian Picardo) ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກີດ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ລະ​ບອບ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ອາ​ຊາດໃນ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ້​ຮັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫລາຍກວ່າ 140 ລ້ານ​ໂດ​ລາ."

ກຳ​ປັ່ນເກ​ຣກ​ສ໌ (Grace) 1 ໄດ້​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ 2 ລ້ານ 1 ແສນ​ຖັງ ໃນ​ຕອນ​ທີ່ຕຳ​ຫລວດ​ຂອງເກາະ ຈີ​ບ​ຣາ​ລ​ຕາ (Gibraltar) ແລະ ກຳ​ລັງ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ຍຶດ​ເອົາ​ມັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ. ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວກຳ​ລັງ​ຂົນ​ສົ່ງນ້ຳ​ມັນ​ໄປ​ໃຫ້​ຊີ​ເຣຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນເກ​ຣກ​ສ໌ (Grace) 1 ຖືກ​ຍຶດ, ເຕ​ຫະ​ຣ່ານໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ໂດຍການ​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມກຳ​ປັ່ນບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ, ສ​ເຕ​ນາ ອິ​ມເພ​ໂຣ (Stena Impero) ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ກໍ​ລະ​ກົດ​ ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດຮໍມຸ​ສ (Hormuz) -- ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເສັ້ນທາງ​ເດີນ​ຂອງກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບທັງ​ໝົດໃນ​ໂລກ-- ຍ້ອນ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ "ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເດີນ​ທາງໃນ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ." ອີ​ຣ່ານ​ຍັງ​ກັກ​ກຳ​ປັ່ນສ​ເຕ​ນາ ອິ​ມເພ​ໂຣ (Stena Impero)​ໄວ້​ຢູ່.

ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງແລ້ວ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອີກ ວ່າ​ໃຫ້​ປ່ອຍກຳ​ປັ່ນເກ​ຣກ​ສ໌ (Grace) 1 ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນເປັນ​ເຂດ​ໜ່ານ​ນ້ຳ​ສາ​ກົນ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງຊີ​ເຣຍແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ໄດ້​ປະ​ນາມ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນໃນ​ວັນພະ​ຫັດວານນີ້ ໃນ​ການກີດ​ກັນ ​ບໍ່​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ, ທ່ານ ໂມ​ຣຳ​ມັດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ (Mohammad Javad Zarif) ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ "ເມື່ອບໍ່​ສາ​ມາ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ໂດຍ​ຜ່ານ # ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ (EconomicTerrorism) --ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງການ​ກີດ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ ບໍ່​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຢາ​ປົວ​ໄດ້ແລ້ວ-- ສະ​ຫະ​ລັດ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະສວຍ​ໃຊ້ລະ​ບົບກົດ​ໝາຍເພື່ອ​ລັກ​ຂະ​ໂ​ມຍ​ເອົາຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ສູງ. ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ​ທາງ​ທະ​ເລ​ອັນ​ນີ້ ເປັນ​ສິ່ງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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