ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ລວມທັງຄັ້ງນຶ່ງ
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອາວຸດທີ່ຖືກອອກ
ແບບມາເພື່ອຫຼົບຫຼີກການໂຈມຕີກະທັນຫັນ ທີ່ອາດທຳລາຍມັນຢູ່ຖານຍິງ ກ່ອນທີ່ຈະ
ຖືກຍິງອອກໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ຢາກທີ່ຈະ “ສາມາດນຳເອົາເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟອອກມາ, ແລະ ຍິງມັນ
ອອກໄປໃນທັນທີ, ແລະ ບໍ່ໃຫ້ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມີໂອກາດທີ່ຈະໂຈມຕີເຄື່ອງ
ຍິງ ແລະ ທຳລາຍມັນ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຍິງລູກສອນໄຟອອກໄປ.” ອີງຕາມ
ການກ່າວຂອງທ່ານ ບຣູສ ເບັນເນັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ
ແລະ ນັກວິເຄາະຢູ່ອົງການ Rand Corp ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວຜ່ານອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງທາງການ ເກົາຫຼີ ໃນວັນອາທິດທີ່
ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງ “ລະບົບອາວຸດໃໝ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ” ທີ່ມີ “ຄວາມໄດ້ປຽບ
ດ້ານລັກສະນະທາງກົນລະຍຸດ ທີ່ແຕກຕ່າງກວ່າລະບົບອາວຸດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ”
ຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດສອງລູກ, ເຊິ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນລູກສອນໄຟຂີ
ປະນາວຸດໄລຍະໃກ້. ການທົດລອງຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟ
ຄັ້ງທີຫ້າຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຮອບບໍ່ເຖິງນຶ່ງເດືອນ.
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ແອນເດຣຍ ທອມສັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະ ການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເອີ້ນໃສ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ
ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າ,” ໂດຍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ລູກ
ສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງ.
ອີງຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຄ້າຍ
ຄືກັບລູກສອນໄຟ KN-23 ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັບລູກສອນໄຟ ອິສແກນເດີ ຂອງ
ຣັດເຊຍ ທີ່ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂຈນາຕັນ ແມັກດາວ, ນັກດາລາສາດຟີຊິກ ຢູ່ສູນກາງມະຫາວິທະຍາໄລ
ຮາເວີດ-ສມິດໂຊນຽນ ເພື່ອດາລາສາດຟີຊິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ມັນມີເສັ້ນຜ່າ
ສູນກາງຄືກັບລູກສອນໄຟ KN-23 ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄືອິສແກນເດີ ແຕ່ມີໄລຍະທີ່ສັ້ນ
ກວ່າ. ມັນຄົງຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວດຽວກັນກັບລູກສອນໄຟ ອິສແກນເດີ KN-12 ແຕ່ມີບົດ
ບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໜ້ອຍນຶ່ງ. ມັນຍັງບໍ່ທັນແນ່ນອນວ່າ ບົດບາດຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ
ໃນເວລານີ້.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງໃນສິ່ງທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟ KN-23 ຄັ້ງທຳ
ອິດໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ, ໂດຍເອີ້ນ
ມັນວ່າ “ອາວຸດນຳວິຖີ.” ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເປີດຕົວລູກສອນໄຟທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຊື່ ແລະໃຊ້
ເຊື້ອໄຟແຂງ ແລະ ມີໄລຍະໃກ້ ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2018 ໃນລະຫວ່າງການເດີນສວນສະ
ໜາມເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ວັນຄົບຮອບ 70 ປີຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ. ຫຼັງຈາກ
ການທົດລອງສອງຄັ້ງໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2019 ນັ້ນ, ສະຫະລັດ ໄດ້ເອີ້ນລູກສອນ
ໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັບລູກສອນໄຟ ອິສແກນເດີ ນັ້ນວ່າ, KN-23.