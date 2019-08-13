ທ່າມກາງ ການເຈລະຈາ ທີ່ຢຸດສະງັກ ແລະ ການຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຮູ້ສຶກ ຮ້ອນຮົນ

ການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຢຸດສະງັກອີກເທື່ອນຶ່ງ. ພຽງຢາງ ໄດ້ເພີ້ມການຍິງ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ. ສ່ວນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຄູ່ແຂ່ງຂັ້ນນຳ ທີ່ຈະທ້າທາຍ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຂົ່ມຂູ່ວ່າ
ຈະເອົາແນວທາງທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນທັງໝົດແລ້ວ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນຊ່ວງເວລາ ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ
ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ສຳລັບ ລັດຖະບານທີ່ເສລີເກົາຫຼີໃຕ້ຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈ-ອິນ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່ຳກໍຕາມ ກໍໄດ້ຊ່ອຍນຳມາ ຊຶ່ງ ການເຈລະຈານິວ
ເຄລຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນປີ 2018 ແຕ່ ມາບັດນີ້ ບໍ່ສາມາດ
ເຮັດຫຍັງໄດ້ເລີຍ ທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທັງສອງຜູ້ນຳ ກ້າວໜ້າໄດ້.
“ບັນຫານັ້ນ ຄວນໄດ້ຖືກຈັດການ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊົງ
ຢັງ-ກີລ ສະມາຊິກສະພາຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທັງເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ມູນ ນຳດ້ວຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ທ່ານ ທຣຳ
ອາດກ່າວວ່າ ໄລຍະເວລາ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງສຳຄັນ ແຕ່ບໍ່ມີເວລາອີກແລ້ວ.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳນົດເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສະຫະລັດ ປັບແປງແນວທາງຂອງ
ຕົນຕໍ່ການເຈລະຈາ ຊຶ່ງໄດ້ຢຸດສະງັກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳກັບທ່ານກິມ ໃນເດືອນກຸມພາ ທີ່ໄດ້ແຕກຫັກລົງຍ້ອນການສົມທຽບໃນ
ການຫລຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດ ກັບ ບາດກ້າວຂອງການທັບມ້າງ ໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ.
ທ່ານກິມ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນການເຈລະຈາຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ການຊ້ອມລົບທາງທະ
ຫານ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ອີງ ຕາມທ່ານ
ທຣຳ. ຫາກແຕ່ບໍ່ມີຝ່າຍໃດເລີຍໄດ້ອ່ອນຂໍ້ທ່າທີຂອງຕົນຢ່າງເປີດເຜີຍ. ແລະມັນກໍບໍ່
ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳກັບທ່ານກິມ ຄັ້ງທີສີ່ ຈະໄດ້ຜົນ
ແນວໃດ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການເຈລະຈາລະດັບປະຕິບັດງານພ້ອມໆ ກັນໄປທີ່ເປັນຮູບປະ
ທຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານຊົງ ສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕ່າງປະເທດ ແລະການ
ປອງດອງຊາດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານທຣຳກັບທ່ານກິມ ໄດ້ເຂົ້າ
ປະຊຸມກັນຂັ້ນສຸດຍອດ ມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ. ມັນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ພວກ ເພິ່ນຮ້ອງຫາ
ພະສັນຕະປາປາ ຫຼື ພະເຈົ້າ ມາຊ່ອຍພວກເພິ່ນໃນເວລານີ້. ບໍ່ມີ ໄພ້ໃບສຸດທ້າຍ ທີ່
ຈະນຳອອກມາໃຊ້ ສຳລັບພວກເພິ່ນ.”
ການຟື້ນຟູການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ກັບຄືນມານັ້ນ ເປັນ ບູລິມະສິດອັນດັບສູງ ສຳລັບທ່ານມູນ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຈົນເຖິງປີ 2020. ແຕ່ໂດຍທີ່
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເຫຼືອພຽງແຕ່ນຶ່ງປີເທົ່ານັ້ນ
ທ່ານມູນໃນໄວໆນີ້ ອາດພົບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ໃນວໍຊິງຕັນທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ
ການເຈລະຈາກັບພຽງຢາງ ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ.