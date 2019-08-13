ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່າ ອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາຫລາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບັງກລາແດສໄດ້ຮັບເອກະສານປະຈຳຕົວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ. Lisa Schlein, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສົ່ງລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາຈາກ ສຳນັກງານຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNHCR ໃນນະຄອນເຈນີວາ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄາດຄະເນວ່າ ມີຊາວໂຣຮິງຢາປະມານ 900,000 ຄົນ ກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນສູນທີ່ແອອັດ ແລະເປື້ອນເປິໃນເຂດບາຊາຂອງເມືອງຄອກສ໌ (Cox) ຢູ່ບັງ ກລາແດັສ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນນັ້ນ ແມ່ນພາກັນຫຼົບໜີການປະຫັດປະຫານ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນມຽນມາ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ.
ໂຄງການລົງທະບຽນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງກລາແດັສ ແລະອົງການ ອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈະອອກເອກະສານປະຈຳຕົວ ໃຫ້ແກ່ຄົນຫລາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ເປັນເທື່ອທຳອິດ.
ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນບັດຊີວະມິຕິ ຫລືບັດທີ່ໃຊ້ລາຍມືທີ່ປ້ອງກັນການປອມແປງໄດ້ເຫລົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະຄູ່ພາຄີທາງມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຊາຊົນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານອານເດຣສ ມາເຮະຈິກ (Andrej Mahecic), ໂຄສົກອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNHCR ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາ ຈະເຮັດໃຫ້ອົງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອັນສະເພາະເຈາະຈົງໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ມາເຮະຈິກ (Mahecic) ໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:
“ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນການພິສູດ, ການດຳເນີນການລົງທະບຽນແບບຊີວະມິຕິ ຫລືໃຊ້ລາຍມືນີ້ ກ່ອນອື່ນໝົດ ແລະສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງ ພວກອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາໃຫ້ກັບຄືນໄປບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ມັນມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຮັບປະກັນການວາງແຜນທີ່ດີກວ່າເກົ່າຫລາຍ ແລະ ແນເປົ້າໝາຍ ການຊ່ວຍເຫລືອແບບສະເພາະເຈາະຈົງຫລາຍໆນັ້ນ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າຫລາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ແມ່ຍິງຈະຕ້ອງການ, ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງການ ເປັນຕົ້ນ.”
ທ່ານ ມາເຮະຈິກ (Mahecic) ອະທິບາຍເພີ້ມອີກວ່າ ບັດລົງທະບຽນໃໝ່ສະແດງບອກວ່າ ມຽນມາເປັນປະເທດກຳເໜີດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານບອກວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງໃນການສ້າງໃຫ້ມີ ແລະປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນມຽນມາໄດ້, ຖ້າເຂົາເຈົ້າ ແລະເມື່ອໃດເຂົາເຈົ້າຫາກຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກັບໄປ.
ອົງການ UNHCR ແລະອົງການມະນຸດສະທຳອື່ນໆ ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ ເຊື່ອວ່າ ສະພາບການຢູ່ໃນມຽນມາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະປອດໄພພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ພວກອົບພະຍົບກັບຄືນໄປຢູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເທື່ອ.
ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2018 ຜ່ານມາ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີປະມານ 5,000 ຄົນ ໄປລົງທະບຽນໃນແຕ່ລະມື້. ອົງການ UNHCR ເວົ້າວ່າ ຕົນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທະບຽນແບບຊີວະມິຕິ ຫລື ໃຊ້ລາຍມື້ນີ້ ສຳເລັດລົງ ແລະສະໜອງເອກະສານປະຈຳຕົວໃຫ້ແກ່ 4 ແສນຄົນທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ໃນເຂດບາຊາຂອງເມືອງຄອກສ໌ (Cox) ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
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