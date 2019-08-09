ຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳຂອງກຳມາທິການດ້ານສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດຂອງໄທ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການລາອອກຂອງສະມາຊິກກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ອີກ 2 ຄົນ ທີ່ອ້າງເຫດຜົນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ຍ້ອນວ່າມີການລຳອຽງທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃດນຶ່ງ ຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດກັບຄືນມາໄດ້ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ທີ່ຈະພິສູດວ່າຕົນມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ມີຄວາມສັບສົນກໍເປັນໄດ້ ພາຍຫລັງການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2014 ຂຶ້ນກຳອຳນາດຄືນອີກ.
ທ່ານນາງເຕືອນໃຈ ດີເທັສ (Tuenjai Deetes) ແລະທ່ານນາງ ອັງຄະນາ ນີລະໄພຈິດ (Angkhana Neelapaijit) ໄດ້ອອກຈາກກຳມາທິການທີ່ມີສະມາຊິກ 7 ຄົນໄປໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍຕິຕຽນວ່າມີການເອົາກົດລະບຽບ ແລະນະໂຍບາຍໃໝ່ເຂົ້າມາໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງມີອິດສະຫລະໄດ້. ການລາອອກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຂາດສະມາຊິກພຽງພໍ ທີ່ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດນັບແຕ່ມີການສ້າງຕັ້ງກຳມາທິການຂຶ້ນມາໃນປີ 2001 ແລະເຮັດໃຫ້ໂອກາດທີ່ກຳມາທິການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດແນ່ນອນໃດນຶ່ງຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດກັບຄືນມາໄດ້ ນັ້ນອາດຫາຍໄປ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າ ທ່ານ ສຸຣາເຊດ ສະຖິດນິຣາໄມ (Surachet Satitniramai) ທີ່ໄດ້ລາອກໃນປີ 2017 ກໍໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້. ຄະນະກຳມະການຜູ້ທີ່ 4 ໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ເພື່ອໄປຮັບຕຳແໜ່ງອື່ນ.
ທ່ານ ສຸໄນ ຜາສຸກ (Sunai Phasuk), ນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບສູງຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຢູ່ໄທເວົ້າວ່າ "ການລາອອກ ເປັນສາຍໆ ສະແດງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການຢູ່ພາຍໃນກຳມາທິການ ແມ່ນ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ,"
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ມັນເປັນລະຄັງເຕືອນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການໃນສັງຄົມໄທ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ ຕ້ອງມີການປະຕິຮູບຢ່າງຮີບດ່ວນໃນກຳມາທິການສິດທິມະ ນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງກຳມາທິການນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້."
ໃນນາມທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານຄົນໄທຢູ່ໃນກຸ່ມ Fortify Rights ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສົ່ງເສີມ ສິດທິມະນຸດນັ້ນ, ທ່ານນາງພຸດທະນີ ກັງຄຸນ (Puttanee Kangkun) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ "ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຢູ່ໃນສະພາບວິກິດການ."
ທ່ານນາງ ອັງຄະນາເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກສິ້ງຊອມຢູ່ເລື້ອຍມາ ເມື່ອທ່ານນາງລົມກັບນັກຂ່າວ ແລະຖືກນາບຂູ່ວ່າຈະຖືກສົ່ງຕົວໄປໃຫ້ກຳມາທິການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຍ້ອນວ່າທ່ານນາງໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງຕຳຫລວດກັບພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງຄອມພີວເຕີ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ຕໍ່ຕ້ານ ພວກທະຫານລົງທາງອິນເຕີແນັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ