ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເດີນຂະບວນໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ສອງວັນຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດ
ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ໜັກທີ່ສຸດໃນປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ອີກ.
ໂຄສົກສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ດີອອສດາໂດ ຄາແບລໂລ, ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາເປັນຜູ້ນຳ
ທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດເປັນອັນດັບສອງນັ້ນ, ໄດ້ເອີ້ນມາດຕະການລົງໂທດຄັ້ງຫຼ້າສຸດວ່າ
“ການຮຸກຮານຄັ້ງໃໝ່ໃນລະຫວ່າງ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ໄດ້ຄອບ
ງຳ ສະຫະລັດ.”
ຄົນອື່ນໆໃນການຊຸມນຸມຂອງວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ກ່ຽວກັບ ການຢາກຄວບຄຸມ ເວເນຊູເອລາ.
ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ເດີນຂະບວນສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນພະນັກງານລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຊິກອງກຳລັງທະຫານບ້ານ.
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຫ້າມທຸກໆບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆຈາກ ສະຫະລັດ ບໍ່
ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບລັດຖະບານທ່ານ ມາດູໂຣ ດັ່ງກັບພາກສ່ວນຂອງການກົດດັນຂອງ
ສະຫະລັດ ເພື່ອຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກອຳນາດ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ
ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງເປັນຜູ້ນຳ ເວເນຊູເອລາ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານ
ມາ, ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດຂອງທ່ານຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ໃນຖານະເປັນປະທານສະ
ພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກາດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນມີການສໍ້ໂກງ.
ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ ແລະ ຄິວບາ ແມ່ນຜູ້ປົກປ້ອງລະດັບສູງຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ.
ການລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ມາດູໂຣ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທ່ານ ກວາອີໂດ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ປາກົດວ່າ
ໄດ້ອ່ອນກຳລັງລົງຫຼາຍ, ແຕ່ ສະຫະລັດ ຍັງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຫັນທ່ານ ມາດູໂຣ
ຖືກປົດອອກຈາກອຳນາດ ແລະ ກ່າວວ່າການດຳເນີນການທາງທະຫານຍັງມີໄວ້ໃຫ້ພິ
ຈາລະນາຢູ່.