ຕະຫຼາດການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ດີ້ນຮົນເພື່ອຟື້ນໂຕຄືນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ແລ້ວ ຫຼັງຈາກຮຸ້ນໄດ້ຕົກລາຄາຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດນັບແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ. ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນພວມຢູ່ໃນທ່າໄດ້ປຽບ ໃນການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະການເງິນ ກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຢ້ຳ ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະບໍ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳ ຂອງສະຫະລັດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ອາຣາສ ອາຣາບາຊາດີ (Arash Arabasadi) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕະຫຼາດການເງິນຂອງສະຫະລັດ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຮຸ້ນໄດ້ຕົກລາຄາທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບປີ. ການຕົກລາຄາດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີຂ່າວບໍ່ດີຈາກຈີນ ຮວມທັງການປະກາດຫຼຸດຄ່າເງິນຢວນ.
ໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແລຣີ ຄູດໂລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງຕ້ອງການຢາກມີຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າກັບຈີນຢູ່. ທ່ານຄູດໂລ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
“ທັດສະນະຂອງປະທານາທິບໍດີ ກໍຄືວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມປະສົງດີຕະຫຼອດມາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມປະສົງດີກັບຈີນ ແຕ່ກໍໜ້າເສຍໃຈກັບເລື້ອງການຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳ ທ່ານເວົ້າເລື້ອງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນເສດຖະກິດຂອງອາເມຣິກັນ. ທ່ານເວົ້າເລື້ອງນີ້ກໍເພື່ອປົກປ້ອງເສດຖະກິດອາເມຣິກາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຈີນໄດ້ຢຸດຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳຂອງສະຫະລັດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະກາດໃນອາທິດແລ້ວຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຈະເກັບພາສີຮອບໃໝ່ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນ ໃນມູນຄ່າ 300 ພັນລ້ານໂດລາ. ທ່ານບິລ ແອແດມສ໌ ຈາກອົງການບໍລິການດ້ານການເງິນ PNC ກ່າວວ່າ:
“ມັນເປັນປີທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບກະເສດຕະກຳຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ແກ່ຍາວໃນການເກັບພາສີຂອງຈີນຕໍ່ການສົ່ງອອກໃນດ້ານກະເສດຕະກຳຂອງສະຫະລັດ ແລະນອກເໜືອໄປຈາກ ການເກັບພາສີແລ້ວ ການໃຫ້ສັນຍານຂອງລັດຖະບານຈີນ ຕໍ່ພວກຜູ້ຊື້ພາຍໃນປະເທດກໍຄືວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນມອງໄປຫາບ່ອນອື່ນ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ 16 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານອາດຈະອະນຸມັດເງິນພາສີປະຊາຊົນໃນຈຳນວນເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຊ່ວຍພວກພໍ່ໄຮ່ຊາວນາໃນປີໜ້າ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.
ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸຊື່ປະເທດຈີນວ່າ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເງິນຕາ ແລະຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະໃຫ້ອົງການກອງທຶນສາກົນເຂົ້າໄປພົວພັນໃນເລື້ອງນີ້. ທ່ານບິລ ແອແດມສ໌ ຈາກອົງການ PNC ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ເຫດການໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນການເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ເປັນເລື້ອງທີ່ແປກໃຈເລີຍ. ທັງລັດຖະບານຈີນແລະສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາທ່າທີຂອງຕົນໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຫຼືແມ່ນກະທັງເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ. ລັດຖະບານທັງສອງເບິ່ງຄືວ່າ ພວມລໍຖ້າໃຫ້ອີກຝ່າຍນຶ່ງ ເປັນຜູ້ຍອມອ່ອນຂໍ້ກ່ອນ.”
ນອກເໜືອໄປຈາກການຊັ່ງຊາເບິ່ງຕະຫຼາດການເງິນແລ້ວ ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະຈີນ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂອກາດໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກແລະປະເທດອື່ນໆອີກຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງປັກກິ່ງ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບພວກກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.