ອິນເດຍ ຍົກເລີກ ຖານະພິເສດ ຂອງແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ ທີ່ມີມາ ຫຼາຍທົດສະວັດ ທ່າມກາງ ການເພີ້ມກຳລັງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ

ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລັດຖະບານຮິນດູ ຫົວຊາດນິຍົມ
ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຍົກເລີກຖານະພິເສດໃນການປົກຄອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ມອບ ໃຫ້ແກ່
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ຕໍ່ການຕອບໂຕ້
ຄືນຢ່າງແຮງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດພຽງແຫ່ງດຽວ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເພີ້ມ ການຄວາມປອດໄພຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ໃນ
ເຂດດັ່ງກ່າວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອິນເດຍ ທ່ານອາມິດ ຊາ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ສະພາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ລົງນາມ ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍ
ການລົບລ້າງ ມາດຕາ 370. ມາດຕະການນີ້ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ
ອອກກົດໝາຍດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ແລະມີອິດສະຫຼະ ໃນທຸກໆເລື້ອງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ເລື້ອງ
ການຕ່າງປະເທດ ການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະການສື່ສານ.
ລັດຖະບານຂອງອິນເດຍ ຍັງໄດ້ຍົກເລີກການຫ້າມຊື້ຊັບສິນຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ
ໂດຍພວກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອິນເດຍ
ທີ່ຢູ່ນອກຂົງເຂດນີ້ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໄດ້ ຊື້ດິນໄດ້ ແລະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບລັດຖະບານ
ທ້ອງຖິ່ນໄດ້.
ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນ
ໄຫວນີ້ “ເປັນການລະເມີດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ” ຕໍ່ມະຕິ ຂອງສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ອີງຕາມຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ ຖືກເປີດເຜີຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານມາຫາເທຍ
ໂມຮຳມັດ ໃນຕອນຄ່ຳ ຂອງວັນຈັນວານນີ້.
ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກ ລະຫວ່າງ ອິນເດຍ ກັບ ປາກິສຖານ ແຕ່ທັງສອງ
ປະເທດ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ມັນຈຶ່ງໄດ້ກໍ່ ໃຫ້ເກີດສົງຄາມ ສອງໃນສາມຄັ້ງຜ່ານມາ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ແລະຍັງ ຄົງເປັນແຫລ່ງຂອງ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ກ່າວວ່າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ
“ບໍ່ມີບາດກ້າວແຕ່ຝ່າຍດຽວໃດໆ ຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ ສາມາດປ່ຽນແປງຖານະ
ທີ່ເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນນີ້ໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ໃນມະຕິ ຂອງສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ເປັນຝ່າຍນຶ່ງຢູ່ໃນບັນ ຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ
ປະເທດນີ້ ປາກິສຖານ ຈະນຳໃຊ້ທຸກທາງເລືອກ ທີ່ເປັນ ໄປໄດ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ບາດ
ກ້າວ ທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູແຕເຣັສ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ ອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ “ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມອົດກັ້ນ” ຫຼັງຈາກມີການປະ
ກາດຂອງອິນເດຍ ອີງຕາມໂຄສົກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ສະແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ພວມສັງເກດ
ການ ສັນຍາຍຸດຍິງ ລະຫວ່າງອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ “ໄດ້
ສັງ ເກດເຫັນ ແລະລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານທະຫານເລາະຕາມ
ເສັ້ນຄວບຄຸມ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.” ອັນນີ້ ໃນທີ່ຈິງແລ້ວ ເປັນເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນ ລະຫວ່າງ
ເຂດຄວບຄຸມຂອງປາກິສຖານ ແລະອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ເທິງພູຫິມະໄລ.