ສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງພັນທະມິດທາງທະເລ ເພື່ອຄຸ້ມກັນກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ
ທັງຫຼາຍໃນອ່າວ ເອເຊຍ ເພາະວ່າພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກ “ອັບອາຍຂາຍໜ້າ”
ໂພດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງ
ອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ເຕຫະຣ່ານ ວ່າ “ມື້ນີ້ ສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ຜູ້ດຽວໃນໂລກ ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງພັນ
ທະມິດ. ປະເທດຕ່າງໆທີ່ເປັນມິດກັບເຂົາເຈົ້າແມ່ນຮູ້ສຶກຂາຍໜ້າໂພດ ທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ
ພັນທະມິດກັບເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງສະຖານະການນີ້ຂຶ້ນມາເອງ, ດ້ວຍການລະເມີດ
ກົດໝາຍ, ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ວິກິດການ.”
ອີຣ່ານ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ສູ້ກັນໃນສົງຄາມຈິດຕະສາດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ
2018 ທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້
ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ວາງຂີດຈຳກັດໃສ່ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ
ເລີ່ມວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂະຫຍາຍການປະ
ຕິບັດການຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ “ການກົດດັນສູງສຸດ” ຕໍ່ ອີຣ່ານ, ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີ
ຄົນຂັບຖືກຍົກຕົກ ແລະ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຖືກໂຈມຕີຢ່າງລຶກລັບໃນທະເລຂອງອ່າວ
ເປີເຊຍນັ້ນ.
ໃນການຕອບໂຕ້ກັບ, ສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັ້ງພັນທະມິດຂຶ້ນ ເຊິ່ງພາລະກິດ
ຖືກຕັ້ງສາຍາວ່າ ປະຕິບັດການ ເຊັນຕິແນລ, ທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຈະຮັບປະກັນເສລີພາບ
ໃນການເດີນເຮືອ ໃນນ່ານນ້ຳຍຸດທະສາດຂອງອ່າວດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາມທີ່ຈະສ້າງພັນທະມິດທີ່ວ່ານັ້ນຂຶ້ນ
ມາ, ດ້ວຍບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບ ໄດ້ມິດງຽບ ແລະ ເຊື່ອວ່າຈະເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການ
ຖືກແກ່ເຂົ້າໄປໃນອັນທີ່ອາດເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ເມື່ອຖືກຖາມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປພົບ
ທ່ານ ທຣຳ ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດມັນ ເຖິງ
ແມ່ນໄດ້ມີການຂົ່ມ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານກໍຕາມ.
ລັດຖະມົນຕີຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນນະຄອນ ນິວຢອກ
ວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາດຖືກມາດຕະການລົງໂທດ ພາຍໃນສອງອາທິດ ນອກຈາກວ່າຂ້າພະ
ເຈົ້າຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ, ເຊິ່ງໂຊກດີ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ.”
ວາລະສານ New Yorker ໄດ້ລາຍງານໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງ
ທ່ານ ແຣນ ພອລ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຊາຣິຟ ໃນ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 15 ກໍລະກົດທີ່
ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳອວຍພອນຈາກທ່ານ ທຣຳ ເມື່ອທ່ານໄດ້ສະເໜີການເຊື້ອເຊີນ
ໃຫ້ໄປທຳນຽບຂາວ ຕໍ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອີຣ່ານ ນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານ ຊາຣິຟ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍແນ
ເປົ້າໃສ່ຊັບສິນທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານມີໃນ ອາເມຣິກາ ແລະ ບີບຮັດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ
ທີ່ຈະເຮັດວຽກເປັນນັກການທູດທີ່ເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກນັ້ນ.