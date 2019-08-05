ການນັດຢຸດງານທົ່ວໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກາະ ຮົງກົງ ຢຸດຊະງັກໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງມັນໄດ້
ຫ້າມຄົນຈາກການໄປເຮັດວຽກ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກຫຼາຍ ກວ່າ 200
ຖ້ຽວ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວນັ້ນ, ຜູ້ນຳທີ່ຖືກໂຈມຕີຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ
ແຄຣີ ແລມ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ຜັກດັນ
ເມືອງເຂົ້າສູ່ “ສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍຢ່າງຮຸນແຮງ.”
ທ່ານນາງ ແລມ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງຂອງທ່ານນາງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກ
ສາກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະບໍ່ພໍໃຈກັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ
ຈາກພວກປະທ້ວງ ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍຕົວຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງ ການປະທ້ວງເມື່ອສອງ
ສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ແລມ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າການປະທ້ວງວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຮົງກົງ ຕົກຢູ່ໃນເສັ້ນ
ທາງທີ່ຈະກັບຄືນມາບໍ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເມືອງນັ້ນ.
ຜູ້ເດີນຂະບວນ ຮົງກົງ ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງບາງຄັ້ງ ຢູ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນ
ຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດໃໝ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອຫຼົບຫຼີກຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ ແລະ ແກັສນ້ຳຕາ ໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງ
ຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ ໄດ້ກ້າວ
ເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 9 ລຽນຕິດແລ້ວ.
ໃນການຍ່າງຈາກເຂດແດນໃໝ່ ຫາເກາະ ຮົງກົງ ແລະ ຂ້າມກັບຄືນໄປທ່າເຮືອ ຫາ
ຂົງເຂດ ເຄົາລູນ ນັ້ນ, ພວກປະທ້ວງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຕັດສິນໃຈແບບກະຈາຍອຳນາດໃນສື່ສັງຄົມ.
ໃນຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເວລານີ້, ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນຈະເດີນທາງໄປຮອດສະ
ຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະພັກຢູ່ຈົນກວ່າຕຳຫຼວດ
ປາບປາມຈະລາຈົນໄປຮອດ. ຜູ້ປະທ້ວງກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ມນຶ່ງຈະຖ້າຢູ່ ແລະ ປະເຊີນກັບ
ແກັສນ້ຳຕາ ໃນຂະນະຫຼາຍພັນຄົນຈະຫຼົບໜີຜ່ານເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ
ໄປຫາສະຖານທີ່ໃໝ່.
ສູນການຄ້າທີ່ ຈີນ ຄວບຄຸມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງການ
ເມືອງຄັ້ງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການມອບເກາະດັ່ງກ່າວຄືນໃຫ້ ຈີນ ໃນປີ 1997,
ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ, ທີ່ໄດ້ຖືກ
ຢຸດໄວ້ຊົ່ວຄາວແລ້ວນັ້ນ, ເຊິ່ງມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນ ຮົງກົງ ຖືກສົ່ງໄປ ຈີນ ແຜ່ນດິນ
ໃຫຍ່ ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ກາຍເປັນການຮຽກຮ້ອງ
ເພື່ອປະຊາທິໄປຍິ່ງກວ່າເກົ່າ.