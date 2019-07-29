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ເອເຊຍ

ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ ຟີ​ລິບ​ປິນ ຫຼຸດ​ລົງ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ແຂງ​ແກ່ນ​ຂຶ້ນ

ຜູ້ເປັນພໍ່​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເຈ່ຍ​ລູກ​ຂອງ​ລາວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖື​ໄມ້​ຄ້ອນ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແຮງ​ງານ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຊຸ​ມນຸມ ໃກ້​ກັບ​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ມະ​ນີ​ລາ, ຟີ​ລິບ​ປິນ. 1 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019.

ຄວາມ​ທຸກ​ຍາ​ກໃນ​ປະ​ເທດ ຟີ​ລິບ​ປິນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນບັນ​ຫາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເຮື້ອ​ຮັງ ທີ່​ໄດ້​
ເຮັດໃຫ້ປະເທດຖືກຕັດຂາດໃນເອເຊຍນັ້ນ, ກຳລັງຫຼຸດລົງຍ້ອນຄວາມແຂງແກ່ນດ້ານ
ທາງເສດຖະກິດ ລຸນຫຼັງໄດ້ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.

ອັດ​ຕາ​ຄວາ​ມ​ທຸກ​ຍາກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໝູ່​ເກາະນັ້ນ​ ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ ເຖິງ
21 ເປີເຊັນ ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີກາຍນີ້ຈາກ 27.6 ເປິເຊັນ ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ
2015, ອີງຕາມການກ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະ
ເທດຊາດເມື່ອວັນທີ 22 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.

ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດຫຼາຍກວ່າ 6 ເປິ​ເຊັນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2012 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ໄດ້
ຊ່ວຍສ້າງວຽດເຮັດງານທຳ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງ ຟີລິບປິນ
ເຊັ່ນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກເສດຖະສາດຜູ້ທີ່ຕິດ
ຕາມເບິ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ຣາ​ຈິ​ຟ ບິ​ສວາ​ສ, ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ ເອ​ເຊຍ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຄົ້ນຄວ້າ
ຕະຫຼາດ HIS Markit ໄດ້ກ່າວວ່າ “27 ເປີເຊັນແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ ອີງ
ຕາມມາດຕະຖານຂອງເອເຊຍ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ນມີສ່ວນ
ຕໍ່ການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ ຟີລິບປິນ ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.”

ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ທົ່ວ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ 47.3 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 1990 ເປັນ 16.1
ເປີເຊັນໃນປີ 2013, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທະນາຄານໂລກ. ວຽກງານຢູ່ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ທີ່
ມັກຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອຸດສາຫະກຳການສົ່ງອອກໂຮງຈັກໂຮງງານ
ນັ້ນ, ໄດ້ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນ ຈີນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຍັງ​ຄົງມີ​ຢູ່ໃນປະ​ເທດ ຟີ​ລິບ​ປິນ ສ່ວນ​
ໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ການເຮັດນາຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ
ການຫາປາ ເປັນວິທີການດຳລົງຊີວິດທີ່ຖືກຍຶດຕິດຂອງຄົນຫຼາຍຄົນໃນເກາະ 7,100
ແຫ່ງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານຕ່າງປະເທດມັກຈະຂ້າມຜ່ານ
ຟີລິບປິນ ຍ້ອນສະຖານທີ່ໆຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງມັນ, ຖ້າທຽບໃສ່ເອເຊຍທີ່ມີດິນໃຫຍ່
ແລະ ການຂາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຜູ້ດຳເນີນການໂຮງຈັກໂຮງງານຕ້ອງການເມື່ອຂົນ
ສົ່ງສິນຄ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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