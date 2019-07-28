ອົງການຕຳຫຼວດ ສະຫະລັດ , ເຊິ່ງໄດ້ຄອບຄອງກຳປັ່ນ Wise Honest ຂອງ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງທົບທວນວິທີຂາຍກຳປັ່ນທີ່ຖືກຍຶດມາໄດ້ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ
ລັດຖະບານກາງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອວ່າ ຄອບຄົວຂອງທ້າວ
ອັອດໂຕ ວອມເບຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກການຂາຍກຳປັ່ນນັ້ນ ຫຼືບໍ່.
“ອົງການຕຳຫຼວດ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັ້ງແຜນການເພື່ອກຳຈັດ
ກຳປັ່ນນັ້ນ, ດ້ວຍການພິຈາລະນາສິ່ງຕ່າງໆຄື ອາຍຸ, ສະພາບ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອ
ລຳດັ່ງກ່າວ”, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກສຳລັບອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື
USMS ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ອົງການ USMS ເປັນຜູ້ກຳກັບການບໍລິຫານ ແລະ ຂາຍ
ຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຖືກຍຶດມາໄດ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ຜ່ານໂຄງການຊັບສິນທີ່ຖືກຍຶດຂອງ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ສານລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ໃນເມືອງຕອນໃຕ້ຂອງລັດ ນິວຢອກ ໄດ້ອະນຸມັດການ
ຂາຍກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຖືກຍຶດມາໄດ້ນັ້ນ ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ,
ລຸນລັງເອກະສານການອ້າງສິດທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງທ້າວ ອັອດໂຕ ວອມເບຍ,
ນັກສຶກສາ ອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກສົ່ງກັບ ສະຫະລັດ ຈາກ
ການກັກຂັງໃນ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເຟຣເດີຣິກ ແລະ ທ່ານນາງ ຊິນເຕຍ ວອມເບຍ
ໄດ້ຮ່າງການອ້າງສິດໃນເມືອງຕອນໃຕ້ຂອງລັດ ນິວຢອກ ຕໍ່ກຳປັ່ນທີ່ຕິດທຸງ ເກົາຫຼີເໜືອ
ນັ້ນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບການ
ຂົນສົ່ງຖ່ານຫີນທີ່ຖືກຫ້າມຜ່ານກຳປັ່ນຕໍ່ກຳປັ່ນ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງແມ່ນການລ່ວງ
ລະເທີດຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ການອ້າງສິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຮັບເອົາຊັບສິນຂອງ
ລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວິທີການທີ່ຈະຈ່າຍສ່ວນນຶ່ງຂອງເງິນ 500 ລ້ານໂດລາ ທີ່
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສັ່ງຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເດືອນ
ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນເດືອນເມສາ 2018, ກຳປັ່ນ Wise Honest ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ນຳໂປ
ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ຂົນສົ່ງຖ່ານຫີນ 26,500 ເມທຣິກໂຕນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ສົ່ງ
ຖ່ານຫີນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຳປັ່ນອີກລຳນຶ່ງຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກັກກຳປັ່ນ Wise Honest ຈົນກວ່າກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດການຍຶດຊັບໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ. ກຳປັ່ນດັ່ງ
ກ່າວຕໍ່ມາໄດ້ຖືກແກ່ໄປເມືອງ ຫຼວງ ປາໂກ ປາໂກ, ຂອງເກາະ ຊາມົວ ອາເມຣິກາ ບ່ອນ
ທີ່ມັນຍັງຄົງຈອດຢູ່.