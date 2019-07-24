ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼຸດຕ່ຳລົງເຖິງຂັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳຢ່າງ
ໜັກໜ່ວງ ໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນເຊື່ອວ່າ ເປັນຍ້ອນເຂື່ອນໄຟຟ້າ 10 ໂຄງການໃນຈີນ
ໄດ້ເກັບກັກນ້ຳໄວ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະເໜີລາຍງານການວິເຄາະສະຖານະການແລະຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງ ຂອງປະລິມານ
ນ້ຳແຫ້ງຜິດປົກກະຕິໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນໄລຍະນີ້ວ່າ ເປັນຍ້ອນປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼຸດລົງ
ຫຼາຍ ໂດຍຈາກການວັດແທກ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ກໍລະກົດ 2019 ພົບວ່າ ປະລິມານ
ນ້ຳຝົນຫຼຸດລົງຈາກຊ່ວງດຽວກັນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍ ເກີນກວ່າ
75 ເປີເຊັນ ແລະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງ ໃນທຸກພື້ນທີ່ ນັບຕັ້ງແຕ່
ຫຼວງພະບາງລົງໄປຈົນເຖິງປາກເຊ.
ລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກສາດ ລະບຸດ້ວຍວ່າ ສະພາວະໂລກຮ້ອນ ຫຼື
El Nino ຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແຂວງ
ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງລາວນັ້ນ ເປັນເຂດທີ່ມີຝົນຕົກນ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງການ
ວັດແທກໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ພົບວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວມີປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກລົງ
ມາພຽງ 3 ເປີເຊັນ ສ່ວນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກໍມີປະລິມານ
ນ້ຳຝົນພຽງ 15 ເປີເຊັນ ແລະ 19 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປະລິມານນ້ຳຝົນ ໃນເດືອນ
ກໍລະກົດ 2018.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນນ້ຳຂອງ (Mekong River
Commission) ເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ
ມີຢູ່ເຖິງ 53 ໂຄງການທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງ
ບົກແຫ້ງລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ກໍຕ້ອງກັກເກັບນ້ຳໄວ້ ໃນອ່າງໂຕ່ງ
ແລະເມື່ອສົມທົບດ້ວຍປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກລົງມານ້ອຍ ໃນໄລຍະນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ມີໂຄງການ
ໃດທີ່ປ່ອຍນ້ຳອອກມາຈາກອ່າງໂຕ່ງລົງສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ຈີນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງເສັດແລ້ວ
10 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດເກັກກັກນ້ຳໄດ້ ໃນປະລິມານຮວມກັນ
ຫຼາຍກວ່າ 44,000 ລ້ານແມັດກ້ອນ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນອີກປະການນຶ່ງ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງບົກແຫ້ງໃນເວລານີ້ ເພາະຈີນໄດ້ຫຼຸດການປ່ອຍນ້ຳອອກມາຈາກ
ເຂື່ອນຊຽງຮຸ່ງ ລົງ 50 ເປີເຊັນຈາກລະດັບປົກກະຕິ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019
ນີ້ເປັນຕົ້ນມາທັງຍັງ ບໍ່ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາ ໃນການປ່ອຍນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້
ປະເທດທີ່ຢູ່ເຂດລຸ່ມ ໄດ້ຮັບຊາບເປັນການລ່ວງໜ້າດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ
ຕຽມການເພື່ອຮັບມື ກັບບັນຫາຜົນກະທົບໄດ້ ທັນກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່
ດຣ. ໄຊນະຣົງ ເສດເຊື້ອ ນັກວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະ
ຍາໄລມະຫາສາຣະຄາມ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຖິງກໍລະນີເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງການ
ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ເມື່ອຈະມີການທົດລອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ
ແລະປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ໃນຂະນະທີ່ ທາງການໄທແລະຈີນ ກັບບໍ່ມີການ
ແຈ້ງການເຕືອນ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
“ຢ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດນີ້ ທ່ານຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຈາກທາງເຂື່ອນ ຈະປ່ອຍນ້ຳເມື່ອໃດຈະເກັບ
ນ້ຳເມື່ອໃດນີ້ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ກັບຊຸມຊົນ ເຮົາຈະເຫັນໃນລາວນີ້ ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີນີ້ ເຂົາປະກາດຕະຫລອດ ວ່າເຂົາຈະເດີນເຄື່ອງຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃນເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີນີ້ໃຫ້ຕຽມຮັບມື
ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີເລີຍ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບແລະເຮັດໃຫ້
ຕ້ອງດຳເນີນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນລາວ 60,000 ກວ່າຄົນ ຫຼື 12,000 ກວ່າ
ຄອບຄົວ ໃນ 240 ກວ່າບ້ານ ໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ໂດຍບັນດານັງລົງທຶນໃນ
ໂຄງການຕ່າງໆ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນໄປເກີນກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ການຊົດເຊຍ
ຄ່າເສຍຫາຍແລະພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍເຂື່ອນນ້ຳທາ 1 ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 2,000 ກວ່າຄອບຄົວໃນ 37 ບ້ານ
ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະບໍ່ແກ້ວ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ 2 ກະທົບ ຕໍ່ 1,200 ກວ່າຄອບຄົວ
ໃນ 16 ບ້ານ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະບໍລິຄຳໄຊ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະທົບ 890 ກວ່າ
ຄອບຄົວ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງກັບໄຊຍະບູລີ ເຂື່ອນນ້ຳເທີນ-ຫີນບູນ(ພາກຂະຫຍາຍ)
ກະທົບ 800 ກວ່າຄອບຄົວ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊແລະຄຳມ່ວນ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 61 ໂຄງການ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນ
ເຂື່ອນ 53 ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນລິກໄນຕ໌ 1 ໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານ
ແສງອາທິດ 5 ແຫ່ງ ແລະຊີວະມວນ 2 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງຮວມ 7,207 ເມກະວັດ
ແລະຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 37,367 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງ ຕໍ່ປີ.
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