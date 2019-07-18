ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານການຄ້າ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປະ
ຫວັດສາດ ກຳລັງຈະກາຍມາເປັນສົງຄາມການຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ກັບ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ນັ້ນ, ມັນມີສັນຍານຫຼາຍຢ່າງວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງເລີ່ມທີ່ຈະເອົາບົດ
ບາດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ສຳຄັນ.
ທູດລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ໂຊລ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫາທາງ ແກ້ໄຂຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທ່ານ ເດວິດ ສຕິລແວລ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ຄົນໃໝ່ທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ສະຫະລັດ ໃນຖານະເປັນເພື່ອນມິດທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນພັນທະມິດກັບສອງປະ
ເທດນັ້ນ, ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ວິກິດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເມື່ອ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຫ້າມການສົ່ງອອກວັດຖຸທີ່ເປັນ
ເທັກໂນໂລຈີລະດັບສູງໃຫ້ ເກົາຫຼີໃຕ້. ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຖືກໃຊ້ໃນການຜະລິດເຄື່ອງນຳ
ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໜ້າຈໍໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະ ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆ ທີ່
ເປັນກະແຈສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ເນັ້ນການສົ່ງອອກຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນການຫ້າມສົ່ງອອກວັດຖຸຕ່າງໆນັ້ນ, ລັດຖະບານ ໂຕກຽວ ໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາດ້ານ
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຖືກພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງວ່າເປັນການແກ້ແຄ້ນ ສຳລັບການຕັດສິນຂອງສານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ບັນດາ
ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ຊົດໃຊ້ຊາວ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຜູ້ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການປົກ
ຄອງແບບອານານິຄົມຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ສະຫະລັດ ປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດ
ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ. ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອົາວິ
ທີການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈເອງ ໃນລະຫວ່າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮອບປັດຈຸບັນ.