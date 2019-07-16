ຣັດເຊຍ ທີ່ພະຍາຍາມທ້າທາຍການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ ປາກົດວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໂດຍທີ່ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານຣັດເຊຍກ່າວ ວ່າ ມົສກູບໍ່ໄດ້ຊື້ນ້ຳມັນຈາກອີຣ່ານ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 2014 ກັບເຕຫຣ່ານ ທີ່ຍັງມີບັນຫານັ້ນ.
ອົງຂ່າວຂອງທາງການຣັດເຊຍ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພາຍໃຕ້ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ
ເດືອນສິງຫາປີ 2014 ທີ່ບໍ່ເຄີຍພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍເຕັມນັ້ນ, ມົສກູໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຊື້
ນ້ຳມັນອີຣ່ານ ເພື່ອຈະນຳໄປຂາຍໃຫ້ລູກຄ້ານາໆຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານ ສາມາດ
ທີ່ຈະໃຊ້ລາຍຮັບຈາກຮັດເຊຍ ທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຣັດເຊຍ. ອົງການຂ່າວ
ຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານໄດ້ລະບຸວ່າ ມີພຽງແຕ່ ເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຣັດເຊຍ
ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຣັດເຊຍ.
ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ “ນ້ຳມັນ
ເພື່ອສິນຄ້າ” ໃນເວລາທີ່ອີຣ່ານ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດ ຂອງນາໆຊາດຮອບກ່ອນ
ຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງຕົນ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອກະຕຸກ
ຊຸກຍູ້ຄວາມສຳພັນດ້ານການຄ້າກັບອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນເວລາ ດົນນານມາແລ້ວໄດ້ຊື້
ອາວຸດຈາກຣັດເຊຍ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະສົ່ງນ້ຳມັນດິບຂອງອີຣ່ານ ໄປຍັງ
ປະເທດຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ມົສກູ ໄດ້ປະກາດການໂຈະ ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນປີ 2016
ຫຼັງຈາກບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕໍ່ໄປໄດ້. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ
ຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ Alexander Novak ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນແລ້ວ ຍ້ອນວ່າ ການລົງໂທດດ້ານນ້ຳມັນ ຕໍ່ອີຣ່ານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ
ໃນປີນັ້ນ. ການຜ່ອນຜັນການລົງໂທດນີ້ແມ່ນການໃຫ້ລາງວັນແກ່ອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເຊັນ
ຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 2015 ກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ຊຶ່ງອີຣ່ານສັນຍາວ່າ
ຈະຈຳກັດກິດຈະກຳດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ຕົນທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນໄປເປັນການສ້າງ
ລະເບີດໄດ້ນັ້ນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມໂອ້ລົມ ກັບອີຣ່ານ ເພື່ອຟື້ນຟູໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນເດືອນກຸມພາ
ປີ 2017 ຫຼັງຈາກ ການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເມື່ອເດືອນນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຂອງປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງວ່າ ຈະ ຖອນຕົວອອກ
ຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015. ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2017, ຣັດ ເຊຍ ແລະອີຣ່ານ
ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ເພື່ອມົສກູ ຈະຊື້ນ້ຳມັນຈາກອີຣ່ານ 100 ພັນຖັງ ຕໍ່ມື້
ຊຶ່ງເທົ່າກັບນ້ຳມັນ 5 ລ້ານໂຕນ ຕໍ່ປີ.
ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມົສກູ ແມ່ນຄ້ຳປະກັນການສົ່ງນ້ຳມັນເທື່ອທຳອິດ
ແລະກໍເປັນພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຂອງຕົນ ໃນປີ 2017, ໃນຮູບ
ແບບຂອງການສົ່ງນ້ຳມັນພຽງ 1 ລ້ານຖັງ ຫຼືປະມານ 136,000 ໂຕນ ຂອງນ້ຳມັນດິບ.
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ແມ່ນປະເທດໃດທີ່ກະຊວງພະລັງງານມົສກູ ໄດ້ຂາຍນ້ຳມັນ
ໃຫ້ໂດຍຜ່ານສາຂາ ຂອງບໍລິສັດຂາຍນ້ຳມັນລັດວິສາຫະກິດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Promsyrioimport ນັ້ນ.