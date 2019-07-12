ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນລົບຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງເສັ້ນທາງສັນຈອນຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນອັງກິດ ຜ່ານຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນສາມລຳຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖອນອອກໄປ ເມື່ອໄດ້ຮັບການເຕືອນ ຈາກກຳປັ່ນລົບຂອງອັງກິດ.
ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາ ຂອງອັງກິດ. ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ Fars ຊຶ່ງເປັນອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການຂອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອລາດຕະເວນຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມປົກກະຕິ ແລະບໍ່ໄດ້ມີການປະທະກັນກັບກຳປັ່ນຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳປັ່ນຂອງອັງກິດ.”
ພົນເຮືອໂທຈິມ ມາລລອຍ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອທີຫ້າ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຮູ້ດີກ່ຽວກັບ “ການຮາວີລົບກວນແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງຜ່ານ” ຂອງກຳລັງປະຕິວັດອີຣ່ານ ຕໍ່ກຳປັ່ນຂອງອັງກິດ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ແລະສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ “ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກອງທັບເຮືອຂອງຣາຊະນາຈັກ” ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ
ພາຄີໃນຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຮ່ວມກັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະປ້ອງກັນ ໃຫ້ມີການຄ້າຂາຍຢ່າງເສລີ ແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ.”
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງມໍແກນ ອໍເຕກັສ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະນາມການປະຕິບັດງານ ຂອງເຮືອລາດຕະເວນຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ ”ຮາວີລົບກວນແລະແຊກແຊງແບບຜິດກົດໝາຍ” ເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງກຳປັ່ນ
ພານິດຂອງອັງກິດ. ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບເຮືອອັງກິດ ໃນການປ້ອງກັນອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະການຄ້າຂາຍຢ່າງເສລີ ຜ່ານເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ສຳຄັນແລະຫຼໍ່ແຫຼມດັ່ງກ່າວນີ້.”
ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອັງກິດ ຈະໄດ້ປະເຊີນກັບ “ຜົນທີ່ຈະຕາມມາ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ແມ່ນຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ການຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງ ອີຣ່ານ ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຖືກສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນໄປ ຊີເຣຍ ໃນການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນອ່າວ ເປີເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນລະຫວ່າງ ອີຣ່ານ ກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຢຸດການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງນະໂຍບາຍ “ການກົດດັນສູງສຸດ” ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ ອີຣ່ານ ຢຸດການກະທຳທີ່ຖືວ່າ ເປັນການທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ.