ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງໄນເຈີ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະຫະພາບອາຟຣິກາ ຫຼື AU ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຕົ້ນ “ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ” ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີ ຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາດົນແລ້ວນັ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງປະມານ 50 ປະເທດ ມີກຳນົດໄປຮອດໄປເຖິງ ໃນນະຄອນນີອາເມໃນວັນສຸກວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປເຖິງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າເສລີໃນທະວີບອາຟຣິກາ ຫຼື (AfCFTA) ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນ. ໂດຍການຮວມຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະຫຼຸດຜ່ອນກຳແພງການຄ້າ ເຊັ່ນກັບພາສີການຄ້າຕ່າງໆ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພື່ອເພີ້ມການມີວຽກເຮັດງານທຳ ປັບປຸງມາດຕະຖານການດຳລົງ ຊີວິດ ແລະໂອກາດຕ່າງໆ ສຳລັບປະຊາກອນໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 1 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ອາຟຣິກາ ສາມາດແຂ່ງຂັນ ໃນລະດັບຂົງເຂດ ແລະລະດັບໂລກໄດ້.
ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ເວລາປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ທ່ານ Muhammadu Buhari ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້. ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງທະວີບອາຟຣິກາແຫ່ງນີ້ຊຶ່ງມີປະຊາກອນ 190 ລ້ານຄົນເປັນ ປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຟຣິກາ. ທວີດເຕີຂອງປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບູຮາຣີ ທີ່ກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາ “ມີຄວາມຕ້ອງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ນະໂຍບາຍທາງການຄ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການແບບແຜນການຜະລິດຂອງທະວີບນຳດ້ວຍ.” ກ່ອນນັ້ນທ່ານໄດ້ຕ້ານຢັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກະທັງບໍ່ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ AU ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ສອງປະເທດ ໃນບັນດາສະມາຊິກ 54 ປະເທດຂອງ AU ອັນມີ Benin ແລະ Eritreaໄດ້ໂຈະການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ໄນຈີເຣຍ ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ພ້ອມກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາລັດອາຟຣິກາ ຫຼື (ECOWAS) ຊຶ່ງການຮັບເອົາ ການນຳໃຊ້ເງິນຕາສະກຸນດຽວກັນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຈະຊ່ອຍກະຕຸ້ນການຄ້າໃນທົ່ວທະວີບ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ Mohamed Ibn Chambas ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະເຂດ Sahel ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ Chambas ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃນທະວີບ ຈະເປັນຂົງເຂດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະເປັນເຂດທີ່ມີການນຳໃຊ້ກົດໝາຍການຄ້າເສລີ ຂອງຂົງເຂດແລະນີ້ລະແມ່ນບ່ອນທີ່ເງິນຕາສະກຸນດຽວກັນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ຖ້າຫາກທ່ານມີຂົງເຂດຂອງການຄ້າເສລີ ແລະທ່ານມີເງິນຕາສະກຸນດຽວກັນແລ້ວນັ້ນ ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ທັງສອງຢ່າງ ທັງການຄ້າເສລີ ແລະການຄ້າຂາຍພາຍໃນຂົງເຂດ.”
ECOWAS ວາງແຜນທີ່ຈະນຳສະເໜີເງິນຕາແບບ ECO ໃນປີ 2020 ແຕ່ວ່າການເປີດໂຕໄດ້ມີການຊັກຊ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ.