ພວກທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ພາກັນເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອຈະເອົາເຫດຜົນອັນເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ສານທັນຕາມກຳນົດເສັ້ນຕາຍຢູ່ໃນຄຳສັ່ງຂອງສານ ຊຶ່ງແມ່ນຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງຂອງຊາດໃນປີ 2020 ນີ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະລະບຸວ່າ ຈະບໍ່ມີການພະຍາຍາມຫາທາງເອົາຄຳຖາມທີ່ເປັນການໂຕ້ຖຽງກັນນັ້ນ ເຂົ້າໃສ່ໃນການສຳຫລວດດັ່ງກ່າວ.
ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ແລະລັດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນການເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງຄັ້ງນີ້ ກຳລັງຂໍໃຫ້ມີຄຳອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ພາຍຫລັງທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະກະຊວງການຄ້າໄດ້ຕ່າວປີ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເອົາແລ້ວວ່າ ໃຫ້ເຮັດຟອມສຳຫລວດໃຫ້ແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະພາບດ້ານສັນຊາດນັ້ນໃສ່.
ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວວ່າ ຄຳອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ໃຊ້ເປັນເຫດຜົນໃນການເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດເຂົ້າໃນແບບຟອມສຳຫລວດນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕາມມາດຕະຖານໃນດ້ານການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຖາມຄຳຖາມນັ້ນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການນັບຫົວຄົນ ຂອງພົນລະເມືອງໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນທຸກໆ 10 ປີນັ້ນ.
ບັນຫາດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃຫ້ໝົດໄປ ເພີ້ມອີກໃນວັນອັງຄານ ຜ່ານມາ ເມື່ອກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະກະຊວງການຄ້າ ໄດ້ປະກາດຄຳຖະແຫລງການ ແລະຄຳເຫັນຕໍ່ກໍລະນີທາງກົດໝາຍວ່າ ການດຳເນີນງານໃນການພິມເອກະສານໃຊ້ໃນການສຳຫລວດແມ່ນກ້າວໄປ ໂດຍປາດສະຈາກການຕື່ມຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໃນທັນກັບກຳນົດວັນເວລາຂອງການນັບຫົວພົນລະເມືອງໃຫ້ແລ້ວຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມຫລາຍອັນລົງໃນທວີດເຕີນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອົາຄວາມບໍ່ແນ່ນອນມາສີດເຂົ້າໃສ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຄືນອີກ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ "ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ເພາະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ຍ້ອນວ່າ ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ."
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອຣ໌ຈ ເຮໂຊລ (George Hazel) ໃນລັດແມຣີແລນວາງກຳນົດເສັ້ນຕາຍວ່າ ໃນບ່າຍ 2 ໂມງຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ລັດຖະບານຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄຳຖາມກ່ຽວກັບສັນຊາດຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນການສຳຫລວດພົນລະເມືອງຫລືບໍ່ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ສານຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການແບບໃດ ຕໍ່ບັນຫາທ້າທາຍທີ່ບໍ່ຮັບການແກ້ໄຂຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແບບເທົ່າທຽມກັນ ທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດນັ້ນ.